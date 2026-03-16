زانيتي يرفض كاسانو وأداني: إنتر يلتزم الصمت إعلامياً، ماذا حدث؟

لن يحضر «راية» إنتر حفل «فيفا إل فوتبول»، البودكاست المرئي الشهير الذي يقدمه ويشارك فيه دانييلي أداني ونيكولا فينتولا وأنطونيو كاسانو. كان من المفترض أن يحضر الحلقة التي أقيمت اليوم في مسرح أركيمبولدي في ميلانو خافيير زانيتي، نائب رئيس النادي، لكنه قرر في النهاية رفض الدعوة، كما أعلن البرنامج نفسه.

البيان - "في الوقت الحالي، لا يصدر أي من أعضاء إنتر أي نوع من التصريحات. يشعر خافيير زانيتي بأسف شديد، لأن القرار لا يعود إليه بالطبع، ولن يتمكن بالتالي من حضور حفل Viva el Futbol. للأسف، تحدث مثل هذه المواقف أحيانًا في عالم كرة القدم، ولا يمكننا فعل شيء حيالها. ومع ذلك، يؤكد خافيير نفسه استعداده للقاء ليلي وأنطونيو ونيك وجميع أفراد مجتمع Viva el Fútbol الكبير، بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً، من أجل تعويض غيابه الليلة بشكل مناسب".