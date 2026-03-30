Goal.com
مباشر
Nawaf Alaqidi Mohammed Alowais Saudi KSA GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

قد يذوق من "الكأس المر" لزانيتي وكريم بنزيما .. محمد العويس شوكة في حلق نواف العقيدي قبل كأس العالم 2026!

فقرات ومقالات
السعودية
نواف العقيدي
محمد العويس
النصر
العلا
كأس العالم
صربيا ضد السعودية
صربيا
المباريات الودية
السعودية ضد مصر
مصر
راداميل فالكاو
خافيير زانيتي
كولومبيا
الأرجنتين
كريم بنزيما
فرنسا
إيستيبان كامبياسو
سمير نصري

صاحب الـ25 يمر بواحدة من أصعب فتراته..

من كان يشاكس ويباغت الجميع قبل أشهر قليلة بثقة كبيرة نابعة من تألقه داخل المستطيل الأخضر .. سقط حاليًا فريسة أمام الجميع في الوسط الرياضي السعودي، وإن كانت هناك فئة تدافع عنه، فصوت منتقديه أعلى!

هذا الحال ينطبق على نواف العقيدي؛ حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي، الذي يمر بواحدة من أصعب فتراته في الملاعب على الصعيد المحلي والدولي، فـ"الجميع نبذه فجأة!".

من تجميد البرتغالي جورج جيسوس له على مقاعد البدلاء في النصر بعد خطأين متتاليين أمام القادسية والهلال في دوري روشن السعودي إلا تراجع الفرنسي هيرفي رينارد عن دعمه الكامل له بعد استقباله رباعية في ودية منتخب مصر، وقراره باستدعاء الحارس المخضرم محمد العويس على الفور، ما وضعه في موقف محرج أمام الرأي العام.

الحارس الشاب – 25 عامًا – الذي رفض الجلوس على مقاعد البدلاء قبل عامين تقريبًا في كأس آسيا 2023 ما كلفه الإيقاف لخمسة أشهر كاملين، ها هو الآن مهدد بخسارة المشاركة في بطولة دولية كبرى ثانية بل هي الأكبر، حيث كأس العالم 2026.

المشهد يقول إن محمد العويس إن نجحت في التألق في ودية صربيا، غدًا الثلاثاء، فإن العقيدي سيخسر مركزه كـ"حارس منتخب السعودية الأساسي" في كأس العالم 2026 بشكل كبير.

ومن يعرف صاحب الـ34 عامًا يتملكه شبه يقين على قدرته على التألق حتى وإن كان قادمًا من دوري يلو للدرجة الأولى، فهو من برز في كأس العالم قطر 2022، في وقت كان به حبيسًا لمقاعد البدلاء في الهلال.

ما يجعل هذا مرارة في حلق العقيدي أنه هو من حمى مرمى الصقور الخضر في الست جولات الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، بعدما تعقد موقف الأخضر قبلها في ظل تبادل محمد العويس وأحمد الكسار مسؤولية حراسة المرمى.

موقف صعب على حارس "عنيد" كالعقيدي، لكنه لن يكون الأول - حال استبعاده نهائيًا أو إجلاس كحارس بديل - فتاريخ كرة القدم يعج بالنجوم الذين تألقوا في التصفيات ومن ثم استبعدوا عن الحدث العالمي في الأخير لأسباب مختلفة، نستعرض أبرزهم في السطور التالية - مع مراعاة أن لكل لاعب حالته -..

  Argentina v Colombia

    خافيير زانيتي

    ظهير الأرجنتين، الذي ذاق مرارة الاستبعاد من كأس العالم مرتين عامي 2006 و2010، رغم أنه كان أحد الركائز الأساسية في مرحلة التصفيات.

    في 2006 كان القرار من خوسيه بيكرمان، وفي 2010 استبعد من قبل دييجو مارادونا، وفي المرتين الحجة كان "أسباب فنية"، وإن كانت النسخة الأخير العامل الأساسي بها هو العمر والرغبة في بناء جيل جديد.

    • إعلان
  Argentina's midfielder Esteban Cambiasso

    إستيبان كامبياسو

    لاعب وسط الأرجنتين، حاله كحال زانيتي في كأس العالم 2010..

    كامبياسو شارك في المباريات الأولى من التصفيات المؤهلة للمونديال، لكن مارادونا بدأ بعد ذلك بتهميشه، حتى استبعده نهائيًا من البطولة.

  FBL-WC2014-QUALIFIERS-VEN-COL

    راداميل فالكاو

    مهاجم كولومبيا الذي تألق في التصفيات محرزًا تسعة أهداف، ثم صُدم في الأخير باستبعاده من القائمة النهائية لكأس العالم 2014.

    فالكاو كان حريصًا وقتها بقوة على المشاركة في الحدث العالمي ولو كبديل، لكن الجهاز الفني لكولومبيا قرر استبعاده في الأخير، بداعي "عدم الوصول للجاهزية الكاملة"، حيث كان عائدًا لتوه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

  FBL-EURO-2020-2021-MATCH41-FRA-SUI

    كريم بنزيما

    المهاجم الفرنسي صاحب الاستبعاد الشهير قبل كأس العالم 2022 على إثر خلافات مع مدربه ديدييه ديشان.

    الحكومة شارك قبلها في التصفيات، لكن في معسكر ما قبل المونديال، ادعى ديشان معاناته من إصابة، فيما خرج اللاعب وكذبه، قبل أن يقرر الاعتزال الدولي على إثر تلك الأزمة.

  France v Finland - FIFA 2014 World Cup Qualifier

    سمير نصري

    النجم الفرنسي، صحيح أنه لم يشارك في كامل التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014، لكنه صاحب واحدة من أشهر الخلافات في تلك الفترة..

    نصري كان يشارك على فترات في التصفيات، لكنه كان دائمًا ما يشارك في الجولات الأخيرة سواء كبديل أو بشكل أساسي.

    في الأخير فوجئ بقرار مدربه ديدييه ديشان باستبعاده من القائمة النهائية المشاركة في المونديال، بداعي "عدم تقديمه نفس المستوى الذي يظهر به مع مانشستر سيتي".

    هذا القرار دفع سمير نصري للاعتزال الدولي.

المباريات الودية
صربيا crest
صربيا
صربيا
السعودية crest
السعودية
السعودية