رئيس نادي نابولي يرد بقوة على الشائعات التي تربط أنطونيو كونتي بمنصب مدرب المنتخب الإيطالي
دي لورينتيس مستعد لتقاسم منصب المدرب الرئيسي
تحدث دي لورينتيس إلى وسائل الإعلام خلال عرض الفيلم الوثائقي «AG4IN» الخاص بنادي نابولي في لوس أنجلوس، حيث سُئل عن احتمال انتقال كونتي لتولي منصب مع المنتخب الإيطالي. ورغم أن كونتي يُعد حجر الزاوية في المشروع الرياضي الحالي لنادي نابولي، إلا أن دي لورينتيس أشار إلى أنه لن يكون هو من يعرقل مثل هذه الخطوة.
"سأقرضه"
أشار دي لورينتيس إلى أنه رغم تقديره لقيادة كونتي في نابولي، فإنه يدرك الجاذبية الفريدة التي تتمتع بها المنتخب الوطني. وقال، وفقًا لما نقله جيانلوكا ديمارزيو: "كونتي إلى المنتخب الوطني؟ نعم، أعتقد أنني سأعيره إذا طلب مني ذلك."
ومع ذلك، أعرب رئيس النادي عن شكوك كبيرة بشأن الوضع الحالي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC): "إلى أن يظهر شريك جاد، أعتقد أنه سيمتنع عن تخيل نفسه يقود شيئاً غير منظم تماماً."
الدعم المقدم لمالاغو
تأتي هذه المحادثة حول المنتخب الوطني في مرحلة انتقالية يمر بها كرة القدم الإيطالية عقب استقالة غابرييل غرافينا. ولم يضيع دي لورينتيس أي وقت في تحديد الشخص الذي يعتقد أنه يجب أن يقود الاتحاد إلى عصر جديد، حيث ألقى بثقله الكبير وراء الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية (CONI) جيوفاني مالاغو.
وأوضح دي لورينتيس: "سيكون الخيار الأمثل ليشغل منصب المفوض أولاً ثم رئيس الاتحاد الجديد".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
من المرجح أن تظل الشائعات حول تولي كونتي تدريب المنتخب الإيطالي للمرة الثانية موضوعًا للنقاش لفترة قادمة. ومع ذلك، فإن ما هو واضح هو أنه سيواصل جهوده لإبقاء نابولي في صراع المنافسة على لقب الدوري الإيطالي حتى نهاية الموسم. ويحتل «البارتينوبي» حاليًا المركز الثاني في الدوري الإيطالي، بفارق سبع نقاط عن المتصدر إنتر ميلان، وسيواجه الفريق بارما يوم الأحد المقبل.