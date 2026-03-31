رئيس نادي فنربخشة يتعرض لحادث سيارة
حادث في كاديكوي
وقع الحادث صباح يوم الثلاثاء أثناء توجه ساديتين ساران إلى الملعب. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام التركية، وقع التصادم في منطقة كاديكوي، مما أدى إلى إصابة سيارة الرئيس بأضرار هيكلية جسيمة.
كان ساران راكبًا في السيارة وقت وقوع التصادم. ورغم أن الصور من مكان الحادث أظهرت أن مقدمة سيارة BMW قد تحطمت بشدة وتضرر غطاء المحرك بشكل كبير، إلا أن جميع من كانوا في السيارة كانوا محظوظين لعدم تعرضهم لإصابات تهدد حياتهم. وأفادت التقارير أن السيارة الأخرى المتورطة في التصادم تعرضت لأضرار في مصدها.
حالة الرئيس
على الرغم من خطورة الحادث، تشير التقارير الأولية إلى أن ساران نجا بأذى جسدي طفيف نسبياً. فقد أصيب الرئيس ببعض الجروح والكدمات، بينما تعرض سائقه لإصابات طفيفة خلال الاصطدام.
وأكدت الفحوصات الطبية التي أجريت عقب الحادث أن كلا الرجلين في حالة جيدة. وسارع النادي إلى طمأنة المشجعين والمجتمع الكروي بأن الوضع تحت السيطرة وأنه لم يتعرض أي من المشاركين في الحادث المتعدد السيارات لأذى خطير.
بيان رسمي من نادي فنربخشة
أصدر نادي فنربخشة بيانًارسميًا لتوضيح الأحداث وتقديم آخر المستجدات بشأن حالة ساران الصحية. وجاء في بيان النادي: «تعرض رئيسنا ساديتين ساران اليوم لحادث مروري أثناء توجهه إلى مقر النادي. وقد أفادت التقارير أن رئيسنا وسائق السيارة والأشخاص الذين كانوا في السيارة الأخرى المتورطة في الحادث يتمتعون بصحة عامة جيدة، ولم يصابوا بأي إصابات».
وأكد عملاق الدوري التركي أيضًا أن ساران لم يدع الحادث يؤثر على أداء مهامه المهنية. وتابع البيان: "رئيسنا موجود حاليًا في النادي ويواصل برنامجه كما هو مخطط له. نتمنى الشفاء العاجل لجميع المتضررين من الحادث".
الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة لشركة ساران
وأظهر ساران صمودًا كبيرًا، حيث أفادت التقارير أنه وصل إلى الملعب بعد وقت قصير من وقوع الحادث لحضور اجتماع مغلق مع زملائه من المسؤولين التنفيذيين في النادي. وكان قد عُيّن رئيسًا لفريق فنربخشة في سبتمبر، محققًا بذلك طموحًا طال انتظاره لقيادة هذه المؤسسة التركية العريقة.
على أرض الملعب، يواصل فنربخشة سعيه نحو المجد المحلي. ويحتل "الكناري الأصفر" حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، متأخراً بأربع نقاط عن المتصدر غالطة سراي، رغم أنه خاض مباراة أكثر من منافسه الإسطنبولي. ويعود التركيز الآن إلى سباق اللقب مع استمرار ساران في دوره القيادي.