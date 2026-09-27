رئيس مانشستر سيتي السابق يؤكد: الاتهامات ستؤثر على مكانتنا في الدوري الإنجليزي والعقوبات المالية ليست كافية!

يعتقد بيرنشتاين، الذي شغل منصب رئيس مانشستر سيتي بين عامي 1998 و2003، أن النادي يجب أن يواجه عقوبات رياضية صارمة. وبعد أن أثبت الدوري الإنجليزي الممتاز الغالبية العظمى من التهم الـ115، صرّح بيرنشتاين لـtalkSPORT بأن الثروة الهائلة للنادي تجعل الغرامات المعتادة بلا معنى.

وقال بيرنشتاين: "أول ما سأقوله هو أن العقوبات المالية لن تكون كافية. نحن نتحدث عن نادٍ يمتلك جيوباً لا حدود لها، فالمال لا يعني الكثير كما رأينا في فترة الانتقالات الأخيرة، وسواء كانت [غرامة بقيمة] 100 مليون جنيه إسترليني أو 200 مليون، فلن يكون ذلك كافياً".