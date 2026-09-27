Getty Images Sport
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رئيس مانشستر سيتي السابق يؤكد: الاتهامات ستؤثر على مكانتنا في الدوري الإنجليزي والعقوبات المالية ليست كافية!
عقوبة قاسية متوقعة
يعتقد بيرنشتاين، الذي شغل منصب رئيس مانشستر سيتي بين عامي 1998 و2003، أن النادي يجب أن يواجه عقوبات رياضية صارمة. وبعد أن أثبت الدوري الإنجليزي الممتاز الغالبية العظمى من التهم الـ115، صرّح بيرنشتاين لـtalkSPORT بأن الثروة الهائلة للنادي تجعل الغرامات المعتادة بلا معنى.
وقال بيرنشتاين: "أول ما سأقوله هو أن العقوبات المالية لن تكون كافية. نحن نتحدث عن نادٍ يمتلك جيوباً لا حدود لها، فالمال لا يعني الكثير كما رأينا في فترة الانتقالات الأخيرة، وسواء كانت [غرامة بقيمة] 100 مليون جنيه إسترليني أو 200 مليون، فلن يكون ذلك كافياً".
- Getty Images Sport
الهبوط أو خصم النقاط
وشدد الرئيس السابق على أن العقوبة يجب أن تؤثر مباشرة على وضعهم في دوري الدرجة الأولى، مقترحًا خصم 80 نقطة أو الطرد الكامل. وأوضح بيرنشتاين قائلًا: "للأسف، أقول كل هذه الأشياء بحزن شديد، حقًا، بصفتي مشجعًا، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك شيء ما يؤثر على وضعهم في الدوري".
"وإذا كان الأمر يتعلق بخصم النقاط، فإن ذلك يعتمد على التوقيت. لأنه لو كان اليوم، مع مرور بضع مباريات فقط من الموسم، وكان خصم النقاط يجب أن يكون شيئًا حاسمًا فيما يتعلق بوضعهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد حسبت أنه يتعين خصم شيء يقارب 80 نقطة، مما يعني أن النادي لن يتمكن من التعافي هذا الموسم وسيهبط".
يطالب المنافسون بتعويضات
وبينما ينتظر مانشستر سيتي النتائج النهائية، بدأت الأندية المنافسة بالفعل في إعداد ردودها القانونية الخاصة. فقد قدّم كل من آرسنال وتوتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد إشعارات رسمية تحفظ حقهم في المطالبة بتعويضات، مستندين إلى فقدان إيرادات محتملة بسبب الغش المزعوم. وقد تصل هذه المطالبات الجماعية إلى ما يقارب 800 مليون جنيه إسترليني.
خلال السنوات المذكورة، توّج مانشستر سيتي بثمانية ألقاب في الدوري الإنجليزي ، ولقب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وسبعة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية. ومع ذلك، أصدر رئيس النادي خلدون المبارك بياناً قوياً يوم السبت نفى فيه هذه الاتهامات. وأعلن المبارك أنهم ما زالوا واثقين من تبرئة اسمهم و«إثبات براءة النادي»، مؤكداً أن العملية افتقرت إلى الحياد.
- Getty Images Sport
ماذا يحدث بعد ذلك؟
سيتقدم مانشستر سيتي حتماً باستئناف ضد هذه النتائج، الأمر الذي قد يؤخر بشكل كبير أي عقوبات رياضية نهائية. وإذا امتدت الإجراءات حتى نهاية الموسم، فقد يواجه النادي الهبوط التلقائي بدلاً من خصم النقاط. وستتابع البريمييرليج وعالم كرة القدم عن كثب الآن الحكم الرسمي والمعارك القانونية التي ستليه.
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