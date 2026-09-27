"لن ندفع حتى لو وصلت القضية للمحاكم!" .. رئيس فنربخشه يكشف كواليس صدام غريب مع وكيل نجولو كانتي

في مؤتمره الصحفي، فجر يلديريم المفاجأة الكبرى بشأن رغبة وكيل نجولو كانتي من الاستفادة من فسخ فنربخشه لعقد لاعبه تشاغلار سويونجو، طالبًا عمولة إضافية، كان قد اتفق عليها مجلس علي كوتش.

رئيس فنربخشه قال: "وكيل كانتي اتصل بنا أكثر من مرة، زاعمًا أن له مستحقات مالية بقيمة ثلاثة ملايين يورو. أخطرناه بعدم وجود لدينا أي وثيقة تثبت ذلك، فأرسل لنا ما يثبت صدق قوله".

وأضاف: "وفقًا لوثائق الوكيل، فإن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة السابق أبرموا معه اتفاقية، يحصل بموجبها وكيل كانتي على ثلاثة ملايين يورو، حال فسخ عقد سويونجو ثم فُسخ العقد بالفعل، متى؟ في بداية شهر يوليو أي وأنا اعتلي منصب الرئيس، نحن من نملك الصلاحية ومع ذلك لو نوقع على هذه الاتفاقية، أنتم من وقعتموها".

يلديريم: "الآن على من ورط النادي في هذه الاتفاقية أن يقوم بتسويتها، فبصفتي ممثلًا لفنربخشه، لن أدفع هذه الأموال، حتى ولو وصلت القضية للمحاكم، لن أدفع".

واختتم: "هناك محاولة للاستيلاء على أملاك فنربخشه، هذه عملية استيلاء صريحة، لكن لن يستطيع أحد الاستيلاء على شيء طالما نحن موجودون في مناصبنا. أما أنتم فبصفتكم مجلس الإدارة، تتحملون المسؤولية عن هذا الخطأ، ولن أمنحكم إبراء ذمة".







