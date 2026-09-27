عقد عزيز يلديريم اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن بعض الملفات على طاولة الجمعية العمومية، كاشفًا عن تورط ناديه في عمولة مع وكيل لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، من وراء القرارات الخاطئة لمجلس الرئيسين السابقين علي كوتش وسعد الدين ساران.
"لن ندفع حتى لو وصلت القضية للمحاكم!" .. رئيس فنربخشه يكشف كواليس صدام غريب مع وكيل نجولو كانتي
ما القصة؟
في الميركاتو الشتوي 2026، انتقل نجولو كانتي من نادي الاتحاد السعودي إلى فنربخشه، بعدما أصر الفرنسي على الرحيل، بعد دخول الفريق في دوامة أزمات إدارية وفنية.
بحسب المعلن من التقارير الصحفية حينها فإن الصفقة كلفت خزينة النادي التركي خمسة ملايين يورو لصالح نظيره السعودي.
لكن الجديد في هذا الشأن، يكشف عن المزيد من التكاليف التي تحملها فنربخشه من وراء قرارات بعض أعضاء مجلس إدارة النادي..
"لن ندفع لوكيل كانتي"
في مؤتمره الصحفي، فجر يلديريم المفاجأة الكبرى بشأن رغبة وكيل نجولو كانتي من الاستفادة من فسخ فنربخشه لعقد لاعبه تشاغلار سويونجو، طالبًا عمولة إضافية، كان قد اتفق عليها مجلس علي كوتش.
رئيس فنربخشه قال: "وكيل كانتي اتصل بنا أكثر من مرة، زاعمًا أن له مستحقات مالية بقيمة ثلاثة ملايين يورو. أخطرناه بعدم وجود لدينا أي وثيقة تثبت ذلك، فأرسل لنا ما يثبت صدق قوله".
وأضاف: "وفقًا لوثائق الوكيل، فإن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة السابق أبرموا معه اتفاقية، يحصل بموجبها وكيل كانتي على ثلاثة ملايين يورو، حال فسخ عقد سويونجو ثم فُسخ العقد بالفعل، متى؟ في بداية شهر يوليو أي وأنا اعتلي منصب الرئيس، نحن من نملك الصلاحية ومع ذلك لو نوقع على هذه الاتفاقية، أنتم من وقعتموها".
يلديريم: "الآن على من ورط النادي في هذه الاتفاقية أن يقوم بتسويتها، فبصفتي ممثلًا لفنربخشه، لن أدفع هذه الأموال، حتى ولو وصلت القضية للمحاكم، لن أدفع".
واختتم: "هناك محاولة للاستيلاء على أملاك فنربخشه، هذه عملية استيلاء صريحة، لكن لن يستطيع أحد الاستيلاء على شيء طالما نحن موجودون في مناصبنا. أما أنتم فبصفتكم مجلس الإدارة، تتحملون المسؤولية عن هذا الخطأ، ولن أمنحكم إبراء ذمة".
كم دفع فنربخشه من وراء كانتي؟
على جانب آخر، كشف اجتماع الجمعية العمومية لفنربخشه اليوم الأحد، أيضًا قيمة رواتب نجولو كانتي مع النادي.
وأوضح أنه حصل في موسم 2025-26 على 16.9 مليون يورو، فيما ارتفع راتبه في الموسم الجاري إلى 19 مليون يورو، ومن المفترض أن يتراجع لـ11 مليون يورو في الموسم المقبل بالتزامن مع كبر سنه.
أما عن عمولة وكيله، فقد حصل على اثنين مليون يورو، بخلاف خمسة ملايين يورو لنادي الاتحاد.
ماذا قدم نجولو كانتي مع فنربخشه؟
شارك الفرنسي في 29 مباراة مع النادي التركي منذ شتاء 2026، سجل خلالها هدفين.
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