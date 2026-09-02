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Mohamed Salah Ertugrul Dogan TrabzonsporGetty
زهيرة عادل

بعد انتقادات غيابها عن مراسم التوقيع .. رئيس طرابزون سبور يكشف السر الذي أخفاه محمد صلاح بشأن زوجته

محمد صلاح
طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز

لماذا اختفت ماجي عن المشهد في الأشهر الأخيرة رغم كثرة المناسبات؟

على مدار الأشهر القليلة الماضية، تعرض الجناح المصري محمد صلاح لبعض الانتقادات، على إثر غياب زوجته عن مرافقته في بعض المناسبات المهمة، لكن ما لم يكن يعلمه الجمهور هو "حمل" ماجي.


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  • ما القصة؟

    غابت ماجي عن المشهد بينما كان زوجها يحقق الإنجاز مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، لكن البعض أرجع الأمر إلى فرض حالة من الانضباط على معسكر الفراعنة.

    لكن الانتقادات طالت صلاح بعدما غابت زوجته عن إجازته السلبية بعد نهاية المونديال، وكذلك عدم اصطحابها معه في مراسم التوقيع لطرابزون سبور خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

    ووسط كل ذلك، التزم مو الصمت أمام ما دار حوله من الجماهير المنتقدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.


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  • رئيس طرابزون يكشف السر

    غياب ماجي عن المشهد في حياة صلاح العامة خلال الأشهر القليلة الماضية، يرجع لكونها كانت تمر بالفترة الأخيرة من حملها.

    وأوضح أرطغرل دوغان؛ رئيس طرابزون سبور، أن صلاح غادر خلال اليومين الماضيين تركيا متجهًا إلى إنجلترا، بسبب وضع زوجته "ماجي" لطفل ذكر خلال الساعات الماضية.

    وأشار دوجان إلى أن الحارس الكاميروني أندريه أونانا غادر هو الآخر إلى إنجلترا، كون زوجته وضعت توأمًا.

    وكانت صورة قد انتشرت للمصري والكاميروني بعد انتهاء مواجهة طرابزون سبور أمام أميد سبورتيف في الدوري التركي، يوم 31 أغسطس الماضي، على متن طائرة خاصة متجهين إلى إنجلترا، وسط تساؤلات عن السبب قبل أن يكشفه دوجان.




  • ماذا قدم محمد صلاح مع طرابزون سبور؟

    صاحب الـ34 عامًا كان قد انضم للنادي التركي في أوائل أغسطس الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فشل مفاوضاته مع بشكتاش.

    ومنذ ذلك الحين، شارك مو في خمس مباريات في الدوري التركي والتصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

    وفشل الحلم الأوروبي لطرابزون سبور بقيادة محمد صلاح، حيث خسر أمام فيرينتسفاروش المجري 0-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بالدور الثاني من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.


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    وماذا بعد؟

    يستعد طرابزون سبور حاليًا لمواجهة جانيتشلاربيرليي، في السادس من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي.

    ولم يتضح بعد موعد عودة صلاح وأونانا لطرابزون، ومدى لحاقهما بتلك المواجهة، رغم حاجة الفريق لهما بعد الهزيمة الأخيرة أمام أميد سبورتيف 1-2، في الجولة الثالثة من الدوري التركي.






الدوري التركي الممتاز
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
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جنتشلربيرليجي
جنتشلربيرليجي