بعد تصريحاته النارية عن التحكيم.. رئيس ريال مدريد يواجه خطر الإيقاف الطويل

تقدمت نقابة الحكام (AESAF) بشكوى رسمية إلى اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إثر التصريحات التي أدلى بها فلورنتينو بيريز خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي. ولم يتردد رئيس ريال مدريد في التعبير عن رأيه القاسي حول مستويات التحكيم في إسبانيا، مستخدمًا مصطلحات أثارت ردود فعل مؤسسية غاضبة وواسعة النطاق.

وفي بيانها، أكدت النقابة أن لغة بيريز وخطابه تجاوزا الخطوط الحمراء التي لا يمكن تبريرها بحرية التعبير. وترى النقابة أن هذه التصريحات "لا يمكن تبريرها تحت مظلة الممارسة المشروعة لحرية التعبير أو النقد الرياضي، بالنظر إلى أن السيد بيريز لم يقتصر على الإشارة إلى أخطاء تحكيمية محددة، بل نسب إلى هيئة التحكيم ارتكاب جريمة فساد مستمرة على مدار عقدين من الزمن".