بعد تصريحاته النارية عن التحكيم.. رئيس ريال مدريد يواجه خطر الإيقاف الطويل
نقابة الحكام ترد على بيريز
تقدمت نقابة الحكام (AESAF) بشكوى رسمية إلى اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إثر التصريحات التي أدلى بها فلورنتينو بيريز خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي. ولم يتردد رئيس ريال مدريد في التعبير عن رأيه القاسي حول مستويات التحكيم في إسبانيا، مستخدمًا مصطلحات أثارت ردود فعل مؤسسية غاضبة وواسعة النطاق.
وفي بيانها، أكدت النقابة أن لغة بيريز وخطابه تجاوزا الخطوط الحمراء التي لا يمكن تبريرها بحرية التعبير. وترى النقابة أن هذه التصريحات "لا يمكن تبريرها تحت مظلة الممارسة المشروعة لحرية التعبير أو النقد الرياضي، بالنظر إلى أن السيد بيريز لم يقتصر على الإشارة إلى أخطاء تحكيمية محددة، بل نسب إلى هيئة التحكيم ارتكاب جريمة فساد مستمرة على مدار عقدين من الزمن".
احتمالية الإيقاف لمدة عامين
بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قد يواجه رئيس ريال مدريد إجراءات تأديبية بموجب لوائح كرة القدم الإسبانية بسبب اتهاماته بـ "السرقة أو الفساد" في "لا ليجا". ويحدد قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الإسباني مسارين محتملين للعقوبات، أحدهما يحمل عواقب وخيمة وقاسية للغاية على الإدارة العليا للنادي مقارنة بالمسار الآخر.
وفي أسوأ السيناريوهات التأديبية، قد يواجه بيريز عقوبة الإيقاف عن ممارسة أي مهام متعلقة بكرة القدم لمدة تتراوح بين شهر وعامين بموجب المادة 94 من قانون الانضباط في الاتحاد الإسباني. ومع ذلك، تظل النتيجة الأكثر ترجيحًا هي توقيع غرامة مالية بموجب المادة 106 بدلاً من الإيقاف.
عقوبات أخف مطروحة على الطاولة
رغم أن خطر الإيقاف لمدة عامين يلوح في الأفق، إلا أن الخبراء يرجحون أن تكون العقوبة المالية هي النتيجة الأقرب للتطبيق. وتغطي المادة 106 من القانون بشكل خاص "التصريحات الصادرة عبر أي وسيلة إعلامية حول أعضاء الجهاز التحكيمي أو أعضاء هيئات الضمان التنظيمية"، مما يوفر إطارًا قانونيًا لمعاقبة أولئك الذين يشككون في نزاهة الحكام.
وتنص القواعد بوضوح على أنه "سيتم معاقبة أي شخص خاضع للانضباط الرياضي يقوم بإطلاق تصريحات عبر أي وسيلة يشكك من خلالها في نزاهة وحيادية أي عضو في الجهاز التحكيمي أو هيئات الاتحاد الإسباني، وكذلك التصريحات التي تنطوي على استنكار لنشاط أي عضو في الهيئات المذكورة عندما تتم بازدراء أو عند استخدام لغة مسيئة أو مهينة أو مذلة أو بذيئة".
تصريحات بيريز السابقة بشأن نيجريرا
تصاعدت التوترات بين ريال مدريد وبرشلونة بشكل حاد بعد أن أعاد بيريز إثارة الجدل الدائر حول قضية نيجريرا، مدعياً أن فريقه حُرم من عدة ألقاب في الدوري. وخلال مؤتمر صحفي حاد اللهجة، أشار بيريز إلى أن رصيده البالغ سبعة ألقاب في الدوري الإسباني كان من الممكن أن يتضاعف، مجادلاً بأن ما يصل إلى سبعة ألقاب إضافية قد «سُرقَت» فعلياً من النادي بسبب ما وصفه بالمخالفات المستمرة منذ فترة طويلة والتي تؤثر على كرة القدم الإسبانية.
وواصل بيريز وصف قضية نيجريرا بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم" وكشف أن ريال مدريد يعد ملفاً مفصلاً لتقديمه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). ورد برشلونة بسرعة، مؤكداً أن القسم القانوني بالنادي يراجع اتهاماته ويقيّم الإجراءات القانونية المحتملة، مع إعادة التأكيد على إنكاره المستمر لأي مخالفات رياضية مرتبطة بالقضية. وقد أدت هذه التصريحات إلى زيادة حدة التوترات بين أكبر ناديين في إسبانيا.