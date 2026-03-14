Getty Images Sport
ترجمه
رئيس بوروسيا دورتموند يؤكد أن المفاوضات بشأن عقد نيكو شلوتربيك لا تزال جارية في ظل اهتمام ريال مدريد وليفربول به
ريكن يظل هادئًا بشأن المفاوضات
وفي حديثه لصحيفة«روهر ناخريشتن»، أكد ريكن أن العلاقة بين النادي واللاعب لا تزال قوية، على الرغم من عدم التوقيع على العقد في الوقت الحالي. وأوضح المسؤول التنفيذي البالغ من العمر 49 عامًا: «ما زلنا نجري حوارًا جيدًا ووديًا مع نيكو. وهذا يدل على التقدير المتبادل لأننا نتفق تمامًا في هذا الشأن. كما أن لدينا توقعات مشتركة ونتصرف وفقًا لها».
على الرغم من أن نبرة المناقشات إيجابية، إلا أن النادي يدرك أنه لا يمكنه ترك الوضع على ما هو عليه إلى ما لا نهاية. من المقرر أن تنتهي صلاحية العقد الحالي لشلوتربيك في صيف عام 2027، لكن مسؤولي بوروسيا دورتموند يضغطون من أجل اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن للسماح بالتخطيط لتشكيلة الفريق. ويأملون في تجنب الدخول في السنة الأخيرة من عقده، الأمر الذي من شأنه أن يضعف موقفهم التفاوضي بشكل كبير في حال أبدى أحد الأندية الأوروبية الكبرى اهتمامه به خلال فترة الانتقالات المقبلة.
- AFP
وجهة نظر نيكو كوفاتش
كما يتوق الجهاز الفني إلى التوصل إلى حل، حيث شدد المدرب نيكو كوفاتش على أهمية المدافع في خطته التكتيكية. ومع ذلك، حرص المدرب على عدم تجاوز حدوده خلال عملية التفاوض. وقال كوفاتش خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا: «لا علاقة للمدرب بهذا الأمر؛ فالأمر يتعلق بالنادي في نهاية المطاف، والنادي يأتي قبل كل شيء».
اعترف كوفاتش بأن التوصل إلى حل سريع سيفيد جميع الأطراف المعنية، لكنه لا يزال صبورًا فيما يتعلق بالجدول الزمني. وأشار إلى أنه على الرغم من أنه لا يزال هناك متسع من الوقت، فإنه يفضل أن يتم تسوية الأمر قبل إعادة فتح سوق الانتقالات. يظل تركيز المدرب منصبًا على الملعب، حيث يواصل شلوتربيك قيادة خط الدفاع الذي ساعد في إبقاء دورتموند في صدارة سباق اللقب في الدوري الألماني هذا الموسم.
عامل فيليكس نميشا
وقد اتخذ دورتموند بالفعل خطوات لتأمين عناصر أساسية أخرى في تشكيلته الأساسية، حيث أكد مؤخرًا تمديد عقد لاعب الوسط الألماني فيليكس نميشا لفترة طويلة حتى عام 2030. يأمل النادي أن يكون التزام نميشا بالمشروع بمثابة أداة للتجنيد، لتظهر لشلوتربيك وغيره من اللاعبين المستهدفين أن ويستفالنشتاديون هو المكان الذي يمكن فيه لأفضل اللاعبين تحقيق طموحاتهم. يستخدم ريكن ومجلس الإدارة هذه التجديدات للإشارة إلى نيتهم التنافس على أعلى مستوى.
على الرغم من هذه الإشارات الإيجابية، لا يزال السعي وراء الألقاب هو نقطة الخلاف بالنسبة لشلوتربيك. يقال إن لاعب فرايبورغ السابق حريص على التأكد من أنه في نادٍ قادر على الفوز بالبطولات الكبرى بانتظام. يجب على دورتموند، الذي يحتل حالياً المركز الثاني في الترتيب، إقناعه بأن الفجوة مع القمة يمكن سدها. لم يؤد رحيل شخصيات بارزة أخرى مثل نيكلاس سولي سوى إلى زيادة الحاجة الملحة للنادي للاحتفاظ بأفضل لاعبيه الموثوق بهم.
- Getty Images
التصدي للعمالقة الأوروبيين
من المستحيل تجاهل الاهتمام القادم من الخارج، حيث يرتبط اسمريال مدريد بشكل متكرر بصفقة التعاقد مع المدافع الأعسر. لطالما كان ريال مدريد يبحث في السوق الألمانية عن تعزيزات دفاعية، ويُعتبر شلوتربيك نموذجًا مثاليًا للمدافع المركزي العصري الذي يجيد تمرير الكرة ويستطيع قيادة الفريق من الخلف. ويُعتقد أيضًا أن ليفربول يراقب الوضع عن كثب، في إطار سعيه لتجديد خياراته الدفاعية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.
يجد دورتموند نفسه في موقف مألوف، حيث يوازن بين الرغبة في الاحتفاظ بأفضل مواهبه وواقع سوق الانتقالات. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا، فقد يضطر النادي إلى النظر في العروض في الصيف لضمان حصوله على مبلغ مناسب.
إعلان