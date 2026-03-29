"الأموال السعودية قد تغري كين" .. رئيس بايرن ميونيخ يفجر مفاجأة بخصوص مستقبل النجم الإنجليزي

على أرض الملعب، يخوض كين حالياً سباقاً مع الزمن ليدخل اسمه في سجلات التاريخ. بعد انطلاقة مذهلة للموسم، يقترب كين من الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، والذي يحمله حالياً نجم بايرن ميونيخ السابق روبرت ليفاندوفسكي.

ومع ذلك، حذر لاعب وسط بايرن السابق ديدي هامان من إعطاء الأولوية لرقم الأهداف على حساب نجاح الفريق في البطولات الأوروبية. مع استعداد بايرن لمواجهة قوية في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، سيكون الحفاظ على لياقة كين أمراً بالغ الأهمية. وقال هامان لشبكة سكاي: "أعتقد أن بايرن وكين سيحققان فائدة كبيرة إذا وضعا هذا الرقم القياسي جانباً. لأنه من المهم أن يتأهلا إلى الدور التالي في دوري أبطال أوروبا - والأفضل أن يتأهلا إلى الدور الذي يليه، وأن يفوزا بدوري أبطال أوروبا".