أعرب هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، عن تعاطفه مع فلوريان فيرتس بعد بدايته البطيئة مع ليفربول. لكن المسؤول الألماني أكد أن النادي البافاري لن يمنح صانع الألعاب السابق لباير ليفركوزن طريقًا للخروج من أنفيلد.
"أشعر بالأسف" - رئيس بايرن ميونخ يعلق على معاناة فيرتس في ليفربول
بايرن يستبعد التعاقد مع فيرتس
استبعد هاينر رئيس بايرن ميونخ التعاقد مع فيرتس رغم بدايته البطيئة في إنجلترا. وكان صانع الألعاب البالغ من العمر 23 عامًا قد انتقل إلى ليفربول قادمًا من باير ليفركوزن في عام 2025، بعد أن بنى سمعة هائلة كأحد أفضل المواهب في الدوري الألماني.
لكن اللاعب الدولي الألماني وجد صعوبة في استعادة ذلك المستوى المبهر على أرض أنفيلد. وقد لفتت متاعبه المتواصلة في الدوري الإنجليزي الممتاز انتباه المتابعين في بلاده، ما أدى إلى تكهنات بأن بايرن ميونخ قد يمنحه طريقًا للهروب.
وسارع هاينر إلى نفي تلك الأنباء، مؤكدًا أن النادي لا يحمل أي نية لتقديم عرض للتعاقد معه. وبينما يحظى اللاعب بتقدير كبير داخل بايرن ميونخ، فإن النادي لا يدرس إتمام أي صفقة في الوقت الحالي.
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هاينر يتعاطف مع النجم المتعثر
وفي حديثه عن تجربة لاعب الوسط في الكرة الإنجليزية، اعترف هاينر بأنه يشعر بالتعاطف تجاه مواطنه، كما شدّد على أهمية استعادة فيرتس لمستواه قبل الالتزامات الدولية المقبلة.
وقال هاينر، وفقًا لما نقلته Sports Witness: "أولًا وقبل كل شيء، أعتقد أن فلوريان فيرتس لاعب استثنائي، ولا شك في ذلك على الإطلاق. أكاد أشعر ببعض الأسف تجاهه لأنه لم يجد بعد في إنجلترا المستوى الذي كان عليه مع ليفركوزن، لأننا بحاجة إليه أيضًا في منتخب ألمانيا".
بديل موثوق رغم البداية الهادئة
لا يزال فيرتس يتمتع بالدعم الكامل من أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، على الرغم من أرقامه المتواضعة. وقد شارك صانع الألعاب الألماني أساسيًا في جميع مباريات ليفربول الثماني في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم.
لكن مردوده العام ما زال محدودًا، إذ لم يقدم سوى تمريرتين حاسمتين خلال تلك المباريات الثماني الأولى. وعلى الرغم من الأصوات الخارجية وتكهنات الانتقالات، يرى بايرن أن تشكيلته مكتملة بالفعل.
وختم هاينر قائلاً: "لدينا تشكيلة بهذه الجودة، ونحن راضون للغاية في الوقت الحالي، وبالتالي فإن الأمر ليس موضوعًا مطروحًا بالنسبة لنا".
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إيراولا يحافظ على ثقته في صانع الألعاب
بالنسبة إلى فيرتس، يبقى التركيز الآني على تحسين أوضاعه داخل الملعب مع ليفربول. ومن الواضح أن إيراولا ينظر إلى لاعب الوسط صاحب اللمسات الإبداعية باعتباره عنصرًا أساسيًا في تشكيلته، إذ يمنحه دقائق لعب منتظمة وثقة كبيرة.
والضغط الآن يقع على فيرتز لترجمة هذه الثقة المتواصلة في الاختيار إلى مساهمات حاسمة. فعليه أن يزيد من تأثيره في الثلث الأخير من الملعب، وأن يطوّر أرقامه في المساهمات التهديفية مع تقدم الموسم.
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