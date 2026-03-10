AFP
ترجمه
رئيس باريس سان جيرمان سيغيب عن مباراة دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي بسبب تعطل رحلته في قطر جراء الصراع في الشرق الأوسط
ناصر الخليفي يهبط في الدوحة
أفادت وكالة أسوشيتد برس أن رئيس النادي عالق في قطر بسبب الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط الذي لا يزال يسبب فوضى في السفر الدولي. ولم يتمكن الخليفي، الذي يعد شخصية محورية في أروقة السلطة في بارك دي برانس، من الحصول على رحلة طيران من الدوحة منذ أكثر من أسبوع.
وهذا الوضع يثير شكوكًا كبيرة حول حضوره المباريات القادمة. وقد تطورت هذه الكابوس اللوجستي بسرعة بعد بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير، مما أدى إلى تشديد كبير في المراقبة الجوية في جميع أنحاء المنطقة. ومع اشتداد الحرب الإيرانية، وجد الشيخ خليفة نفسه من بين العديد من الشخصيات البارزة غير القادرة على تجاوز الاضطرابات التي تؤثر حاليًا على أحد أهم مراكز الطيران في العالم.
- AFP
خطط دوري أبطال أوروبا في خطر
يحاول الخليفي العودة إلى باريس قبل مباراة باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي يوم الأربعاء. بصفته حامل لقب بطولة أوروبا، يتعرض الباريسيون لضغط كبير لتقديم أداء قوي ضد الفريق الإنجليزي.
وأكد مصدر مقرب من الموقف لوكالةأسوشيتد برس، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الرئيس كان يحاول الحصول على رحلة طيران من الدوحة مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء. ومع ذلك، مع تضاؤل توفر الرحلات الجوية التجارية وإعطاء الأولوية للركاب المعتمدين فقط في اللحظات الأخيرة قبل الإقلاع، يظل وصوله في الوقت المناسب لبدء المباراة أمراً مستبعداً للغاية.
تأثير أوسع نطاقاً للنزاع الإقليمي
امتدت تداعيات الحرب إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه، حيث شنت إيران هجمات انتقامية على دول الخليج. وقد أدى ذلك إلى تعطيل السفر في جميع أنحاء المنطقة، مما تسبب في تقطع السبل بمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعتمدون على مطارات الخليج الرئيسية كنقاط ربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا. واضطرت شركات الطيران الوطنية إما إلى إلغاء خدماتها بالكامل أو الانتقال إلى مسارات أطول وأكثر تكلفة.
بينما أعرب قادة العالم والمواطنون على حد سواء عن إحباطهم وخوفهم المتزايد، هناك مؤشرات طفيفة على أن التراكم بدأ في التلاشي في بعض الممرات. اقترحت الحكومة البريطانية مؤخرًا أن الرحلات الجوية التجارية من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة المتحدة عادت إلى مستوياتها الطبيعية، لكن الدوحة لا تزال منطقة معقدة لأولئك الذين يسعون إلى السفر غربًا.
- AFP
رئيس باريس سان جيرمان في سباق مع الزمن
على الرغم من الجهود الدبلوماسية والرحلات الجوية المستأجرة التي تنظمها مختلف الدول، لا يزال الازدحام اللوجستي في مطار حمد الدولي يشكل تحديًا كبيرًا. ومن المقرر أن يستضيف حامل اللقب مباراة الذهاب من هذه المواجهة المثيرة في باريس، على أن تقام مباراة الإياب في لندن الأسبوع المقبل، مما يترك للخليفي فرصة ضئيلة جدًا لدعم فريقه شخصيًا.
في الوقت الحالي، يجب على فريق لويس إنريكي التركيز على المهمة المطلوبة دون وجود رئيسهم في مقصورة الشرف. باعتبارها واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في هذه الجولة، فإن غياب شخصية بارزة كهذه يذكرنا بشكل صارخ كيف يمكن للأحداث العالمية أن تتقاطع بشكل غير متوقع مع اللعبة الجميلة على أعلى مستوياتها.
إعلان