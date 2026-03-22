في برنامج "Aktuelles Sportstudio" الذي تبثه قناة ZDF، تناول كروش نصيحة رئيس نادي بايرن ميونيخ بشأن الانتقالات، والتي مفادها أن نادي هيسن لا ينبغي أن يبيع نجومه دائمًا.
ترجمه
رئيس الدوري الألماني يرد على أولي هونيس: "إذا أراد مايكل أوليز الانتقال إلى ريال مدريد، فستكون هناك فرص لتحقيق ذلك"
"أعتقد أن نادي بايرن ميونيخ سيخسر لاعبين في المستقبل أيضًا"، قال كروشي، ثم تطرق إلى الشائعات المتداولة في الصحف الدولية قائلاً: "إذا أراد لاعب مثل مايكل أوليسي الانتقال إلى ريال مدريد، فستكون هناك فرص لذلك".
في الأسابيع والأشهر الماضية، ظهرت تقارير متكررة تفيد بأن ريال مدريد أو الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز قد وضعت عينها على هذا اللاعب المتميز. "لقد تغير السوق. الدول والأندية الأخرى لديها إمكانيات أخرى. الحفاظ على تنافسية الدوري الألماني في السياق الدولي - هذا هو موضوعنا الأساسي"، أوضح كروش.
- Getty Images
قد يغيب أينتراخت فرانكفورت عن البطولات الأوروبية - أولي هونيس ينتقد
أصبح نادي أينتراخت فرانكفورت في السنوات الماضية النادي الأكثر نجاحًا في بيع اللاعبين في الدوري الألماني. ففي عام 2023، انتقل راندال كولو مواني إلى باريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو، وفي يناير 2025، انتقل عمر مارموش إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، بينما انتقل هوغو إكيتيكي في الصيف إلى ليفربول مقابل 95 مليون يورو. ومع ذلك، فإن فرانكفورت يتخلف عن توقعاته في الموسم الحالي.
يحتل النادي حالياً المركز السابع في الدوري الألماني، مما يعني أنه سيغيب عن المسابقات الدولية - ما لم يتمكن فريق فرايبورغ، الذي يحتل المركز الثامن، من الفوز في كأس ألمانيا أولاً في نصف النهائي ضد شتوتغارت، ثم في النهائي ضد بايرن ميونيخ أو باير ليفركوزن.
وفي هذا الصدد، صرح هونيس في فعالية نظمتها مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة: "أنا شخصياً لست من أشد المؤيدين لبيع اللاعبين الجيدين. وأقول دائماً في بايرن ميونيخ: نحن نادٍ يشتري اللاعبين وليس نادٍ يبيعهم." وأضاف موجهاً كلامه إلى المتحدث باسم مجلس إدارة فرانكفورت أكسل هيلمان: "سوف يدرك أكسل هيلمان أيضاً أنه على المدى الطويل، فإن كل عملية بيع تؤدي إلى فقدان جزء من جوهر النادي. من الجميل أن تحصل على 50 أو 60 مليون يورو، ولكن ما هي العواقب؟"
لم يتلق بايرن ميونيخ في عهد هونيس أبدًا أكثر من 45 مليون يورو مقابل لاعب واحد
تحت قيادة هونيس، لم يحصل بايرن ميونيخ قط على أكثر من 45 مليون يورو مقابل لاعب واحد. وقد ذهب هذا المبلغ إلى ثلاثة لاعبين هم روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة، 2022)، ولوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان، 2023)، وماتيس دي ليخت (مانشستر يونايتد، 2024). أما أغلى لاعب جديد فهو هاري كين، الذي دفع توتنهام هوتسبير حوالي 100 مليون يورو مقابل التعاقد معه. قال اللاعب البالغ من العمر 74 عامًا: "اليوم سأشتريه مقابل 150 مليون يورو". "لأنه حلم لبايرن ميونيخ. رمز عالمي. شخصية جيدة، قدوة لشبابنا، لاعبينا البالغين من العمر 18 عامًا. إنه يحتضنهم. ويخبرهم كيف يجب أن يسددوا الكرة."
سيتعين على أي مشترٍ محتمل أن يدفع مبلغاً مماثلاً من أجل أوليسي. لا يزال الفرنسي، الذي انتقل من كريستال بالاس إلى ميونيخ مقابل 53 مليون يورو، مرتبطاً بعقد حتى عام 2029. ولا توجد بنداً في العقد يسمح بفسخه.
اللاعبون الذين غادروا نادي أينتراخت فرانكفورت بأرقام قياسية
اللاعب قيمة الانتقال السنة النادي الجديد راندال كولو مواني 95 مليون يورو 2023 باريس سان جيرمان هوغو إكيتيكي 95 مليون يورو 2025 ليفربول عمر مارموش 75 مليون يورو 2025 مانشستر سيتي لوكا يوفيتش 63 مليون يورو 2019 ريال مدريد سيباستيان هالر 50 مليون يورو 2019 وست هام يونايتد