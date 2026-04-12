ريو نغوموها يتمتع بـ«ميزة خاصة» نادرة، حيث أشاد آرني سلوت بهدف المراهق في ليفربول الذي يشبه أهداف محمد صلاح
تسليم الشعلة - هل نغوموها هو صلاح الجديد؟
افتتح نغوموها التسجيل بتسديدة متقنة منحنية تشبه التسديدات المميزة لصلاح. وبعد تسجيله هذا الهدف المذهل، نال الشاب ثناءً كبيراً من مدربه، الذي أشار إلى أوجه التشابه بين هدف المراهق والتسديدات المميزة للجناح المصري الأسطوري بالنادي. وأعرب سلوت عن إعجابه الشديد بالطريقة التي تعامل بها نغوموها في ملعب أنفيلد.
وقال سلوت للصحفيين: "لديه ميزة خاصة، لم تعد تراها كثيرًا في كرة القدم هذه الأيام، وهي السيطرة على المواقف الفردية". "هذا بالضبط ما فعله عندما سجل هدفه. حرر الكرة بالالتفاف والانعطاف ثم سددها في المرمى – مثل هدف مو صلاح، أقول!"
قلب الموازين في أنفيلد
جاءت مباراة فولهام وفق نمط مألوف، حيث عانى ليفربول من صعوبة في الحفاظ على السيطرة، لكن اللحظة الرائعة التي قدمها نغوموها غيرت مجرى الأحداث في تلك الأمسية. واعترف سلوت بأن المهارات الفردية للاعب البالغ من العمر 17 عامًا كانت العامل الحاسم في تحقيق الفوز، حيث منعت فولهام من استغلال فترة هيمنته قبل أن يرفع صلاح النتيجة إلى 2-0 في النهاية.
قال سلوت: "هذا شيء مختلف عما اعتدنا رؤيته معنا". "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد للغاية، في أول 20 إلى 25 دقيقة لم نخلق فرصًا كبيرة، لكننا حظينا ببعض اللحظات الجيدة داخل منطقة الجزاء الخاصة بهم وحولها. ثم كانت هناك بالفعل 5 إلى 10 دقائق شعرت فيها بأن "حسناً، فولهام يدخل الآن في أجواء المباراة"، ونحن جميعاً نعلم، لأنكم يا رفاق، أرى دائماً نفس الوجوه [في المؤتمرات الصحفية]، نحن جميعاً نعلم ما سيحدث لنا بعد ذلك: نستقبل هدفاً. اليوم، أخيرًا، في تلك اللحظة بالذات، حظي ريو بلحظته، وهذا يوضح لكم مدى أهمية الأهداف ومدى أهمية الزخم. لأنه ماذا لو كنا، في نفس المباراة اليوم، قد استقبلنا هدفًا في تلك الدقائق العشر؟ لكانت المباراة مختلفة تمامًا."
هل أنت مستعد لأكبر مسرح؟
مع اقتراب مباراة الإياب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء، فإن السؤال الذي يشغل بال كل مشجعي ليفربول هو ما إذا كان نغوموها سيشارك في التشكيلة الأساسية.
"السؤال الآن، بالطبع، هو: هل يمكنه تكرار هذا الأداء بعد يومين؟ هذا سؤال آخر. لكن هل سيكون قادراً على اللعب وتقديم أداء على هذا المستوى؟ نعم. أشركه لأنني أراه أحد اللاعبين المتاحين لدينا"، تابع سلوت. "الأمر ليس أنه أقل شأناً أو أنه كان في بداية الموسم لاعباً شاباً يكتسب بعض الخبرة مع الفريق الأول. لكنه الآن مجرد شخص يمكنني اختياره لأي مباراة. لذا، بما في ذلك مباراة الثلاثاء. لكنني أعتقد بشكل عام، وهذا لا يعني مباراة الثلاثاء تحديداً، لكن بشكل عام، توقع أن يلعب لاعب يبلغ من العمر 17 عاماً ثلاث مباريات في ستة أيام، قد يتساءل المرء عما إذا كان ذلك واقعياً، خاصة بالنسبة لأولئك الذين كانوا في باريس وشهدوا تلك الحدة".
التأثير في المستقبل القريب
في حين أن معظم الحديث حول نغوموها يركز على إمكاناته على المدى الطويل، يعتقد سلوت أن اللاعب جاهز لإحداث تأثير كبير على الفور. وأبرز المدرب الهولندي أن زيادة وقت لعبه هي نتيجة مباشرة لـ"النتائج الملموسة" التي يظهرها الآن في التدريبات وأثناء مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فرق من الطراز الرفيع.
واختتم سلوت قائلاً: "نعم، ولكن ليس فقط في المستقبل البعيد، بل في المستقبل القريب أيضاً. أعتقد أنني قلت قبل بضعة أسابيع، أو ربما قبل أشهر، قبل شهر أو شهرين، أن وقت لعبه سيزداد لأنه أصبح أقوى وأقوى، وأظهر المزيد والمزيد عند دخوله الملعب، ولكن أيضاً في جلسات التدريب، وأن الأمر لم يكن مجرد حيلة جميلة، بل كان هناك المزيد والمزيد من النتائج الملموسة لما فعله".