ريو نغوموها يتمتع بـ«ميزة خاصة» نادرة، حيث أشاد آرني سلوت بهدف المراهق في ليفربول الذي يشبه أهداف محمد صلاح

جاءت مباراة فولهام وفق نمط مألوف، حيث عانى ليفربول من صعوبة في الحفاظ على السيطرة، لكن اللحظة الرائعة التي قدمها نغوموها غيرت مجرى الأحداث في تلك الأمسية. واعترف سلوت بأن المهارات الفردية للاعب البالغ من العمر 17 عامًا كانت العامل الحاسم في تحقيق الفوز، حيث منعت فولهام من استغلال فترة هيمنته قبل أن يرفع صلاح النتيجة إلى 2-0 في النهاية.

قال سلوت: "هذا شيء مختلف عما اعتدنا رؤيته معنا". "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد للغاية، في أول 20 إلى 25 دقيقة لم نخلق فرصًا كبيرة، لكننا حظينا ببعض اللحظات الجيدة داخل منطقة الجزاء الخاصة بهم وحولها. ثم كانت هناك بالفعل 5 إلى 10 دقائق شعرت فيها بأن "حسناً، فولهام يدخل الآن في أجواء المباراة"، ونحن جميعاً نعلم، لأنكم يا رفاق، أرى دائماً نفس الوجوه [في المؤتمرات الصحفية]، نحن جميعاً نعلم ما سيحدث لنا بعد ذلك: نستقبل هدفاً. اليوم، أخيرًا، في تلك اللحظة بالذات، حظي ريو بلحظته، وهذا يوضح لكم مدى أهمية الأهداف ومدى أهمية الزخم. لأنه ماذا لو كنا، في نفس المباراة اليوم، قد استقبلنا هدفًا في تلك الدقائق العشر؟ لكانت المباراة مختلفة تمامًا."