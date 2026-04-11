ريو نغوموها «لا يُصدق!» - أندي روبرتسون يقول إن لاعب ليفربول الشاب كان محقاً في عدم الاستماع إليه، حيث يرى الظهير أن «مستقبلاً باهراً» ينتظر الجناح

يواصل جيل المستقبل في ليفربول احتلال عناوين الصحف، ويُعد نغوموها أحدث الأسماء التي تتردد على ألسنة الجميع بعد دوره البارز في الفوز 2-0 على فولهام. وفي ثاني مباراة له كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أظهر الجناح البالغ من العمر 17 عامًا بالضبط سبب كل هذا الحماس المحيط بتطوره، حيث كسر التعادل بلمسة فردية رائعة في الدقيقة 36.

كان الهدف بمثابة إنهاء كلاسيكي لجناح، حيث انطلق نغوموها إلى الداخل وسدد كرة منحنية دقيقة في الزاوية البعيدة، مما ساعد الريدز على العودة إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة من النتائج الصعبة، وأثار إعجاب اللاعبين الكبار في الفريق بهدوء هذا الشاب.