Goal.com
مباشر
Matheus Pereira Renan Lodi (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

صراع "منبوذي" الهلال: لودي يخرج أسوأ ما فيه بعد الدقيقة 90 .. ومعركة البرازيل تؤكد "نحس" بيريرا

مشاجرة عنيفة في البرازيل..

عزيزي القارئ، إذا كنت من مدينة فلورنسا الإيطالية، فحتمًا تعرف لعبة "كالتشيو ستوريكو"، التي يتصارع فيها لاعبون في ملعب يشبه كرة القدم، ويذهب كل لاعب لإلقاء الكرة في مرمى الآخر، ولكن حتى يصل إليها، فإنه يخلف معركة تكسير العظام، تشهد فيه لكمات وضربات بالقدم وتثبيت الجسد في الأرض.

ماذا، لست من فلورنسا؟ لا يهم، يكفي أن تشاهد مباراة نهائي كأس مينيرو في البرازيل، وتحديدًا في لحظاتها الأخيرة، لتجد أمامك معركة طاحنة، بين لاعبي الفريقين، أسفرت عن طرد "23" لاعبًا، ويكفي أن تشاهد تحفيزهم للقتال، ورفع قبضة اليد، في مواجهة تحمل طابع "إكس هلالي".

اقرأ أيضًا: فيديو: فوضى عارمة في البرازيل حيث يتشاجر لاعبو وأعضاء طاقم فريقي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو بعنف باللكمات والركلات في مشاهد مخزية على أرض الملعب، أسفرت عن إصدار 23 بطاقة حمراء، وهو رقم قياسي

  • صراع "منبوذي" الهلال

    وانطلقت شرارة الأزمة بالكامل، حينما تدخل حارس أتلتيكو مينيرو، إيفرتون، بقوة على لاعب وسط كروزيرو، كريستيان، بضغط الركبة على وجهه، بما يشبه حركات UFC.

    الباقي حدث سريعًا، الجميع تدخل في الشجار، ثم الحكم يشهر عددًا قياسيًا من البطاقات الحمراء، والتي لم يسلم منها رينان لودي، ظهير الهلال السابق، والمحترف في أتلتيكو مينيرو.

    وبينما كان الاشتباك يحتدم، خاصة مع ظهور المهاجم الدولي البرازيلي السابق، هالك، وهو يوجه لكمة قوية إلى أحد لاعبي المنافس، كان أيضًا متوسط ميدان الهلال السابق، ماتيوس بيريرا، وهو يحاول احتواء زملائه في كروزيرو.

    بيريرا نجا من فيضان الطرود، إلا أنه لم يسلم أيضًا، من بطاقة صفراء، نالها مبكرًا في الدقيقة 26، علمًا بأن المباراة في النهاية، شهدت 9 بطاقات صفراء و23 بطاقة حمراء.

    وما بين "3" دقائق فقط، كان رينان لودي قد نال إنذارًا من قِبل الحكم في الدقيقة 90+4، ثم عاد الحكم ليشهر الطرد المباشر في وجه لودي، ضمن قافلة المطرودين الأحد عشر من صفوف أتلتيكو مينيرو.

    هذه المعركة أفسدت أجواء ليلة، كان يفترض أن تحمل معها علامات الفرح والسعادة على وجوه لاعبي كروزيرو، الذين أنهوا صيام سبع سنوات كاملة، عن الفوز بلقب بطولة الولاية، منذ آخر تتويج في 2019.

    • إعلان
  • Renan Lodi Atlético-MGReprodução/Atlético-MG

    في الوقت بدل الضائع .. يظهر لودي "السيء"

    بينما هناك فرق تتباهى بأنهم "ملوك الوقت بدل الضائع"، يأتي رينان لودي ليقدم ظاهرة جديدة، بأنه يظهر أسوأ ما فيه بعد الدقيقة "90".

    الأمر بدأ مع لودي منذ انتقاله إلى أتلتيكو مينيرو، حيث أفسد تمريرته الحاسمة في أولى مباراة بالدوري البرازيلي، بإنذار في الدقيقة 90+7 أمام بالميراس، كما نال إنذارًا جديدًا، أمام بريجانتينو، بالدقيقة 90+1 من الجولة الثانية، فضلًا عن ارتكابه خطأ فادحًا أمام ريمو في الجولة الثالثة، أسفر عن هدف للمنافس في الدقيقة 90+2، رغم أن المباراة انتهت بالتعادل (3-3).

  • لودي بعد الهلال .. هبوط المؤشر

    وكان رينان لودي قد قرر فسخ عقده من طرف واحد مع الهلال، عقب قرار الإدارة باستبعاده من القائمة المحلية، والاكتفاء بمشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

     ونشر لودي بيانًا وقتها، مؤكدًا أنه طلب استشارة قانونية، أبلغته بأنه لا يمكن حرمانه من مهنته، فيما باتت قضية لودي والهلال منظورة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

    ورغم أنه بلغ نهائي بطولة مينيرو مع فريقه أتلتيكو، الذي انتقل إليه بعد فسخ عقده مع الهلال، إلا أنه فشل في اقتناص اللقب، بعد الخسارة أمام كروزيرو بهدف دون مقابل.

    أما في الدوري البرازيلي، فحدث ولا حرج، أربع جولات، لم يحقق فيها أتلتيكو مينيرو أي انتصار، حيث اكتفى بتعادلين مع بالميراس وريمو، وخسارتين أمام براجانتينو وجريميو.

  • FBL-ENG-PR-WEST BROM-SOUTHAMPTONAFP

    احتفال "منحوس" لبيريرا

    وكان ماتيوس بيريرا، قد لعب في صفوف الهلال، في 2021، حيث سجل وقتها واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ الكرة السعودية، قبل موسم الميركاتو التاريخي بعام 2023، إلا أنه لم يستمر طويلًا في قلعة الزعيم، حيث لم يقدم مردودًا يقنع الجماهير، ليتم إعارته بعدها إلى الوحدة الإماراتي، ومن ثم عودته إلى كروزيرو.

    وتحدث بيريرا لـ"The Players' Tribune Brasil"، عن مدى معاناته في الفترة التي كان فيها بعيدًا عن البرازيل، وأن نفسيته تدهورت مع الهلال، ولم يعد يستمتع بكرة القدم، حتى بلغت أزمته النفسية ذروتها في الإمارات، حيث كان معرضًا للانتحار، قبل أن تنجح زوجته في احتواء أزمته.

    ومع العودة إلى البرازيل، فإن ماتيوس بيريرا، بات عنصرًا أساسيًا في كتيبة كروزيرو، ورغم أرقامه الجيدة مع الفريق "22 هدفًا و27 تمريرة حاسمة في 138 مباراة"، إلا أنه عانى من غياب الألقاب، حيث كانت أبرز محطاته في بلوغ نهائي كوبا سودأمريكانا 2024، قبل الخسارة أمام راسينج الأرجنتيني، وحتى عندما كسر عقدته وتوج بلقب كأس مينيرو، انتهى المشهد بمأساة كروية.

الدوري البرازيلي
أتليتيكو مينيرو crest
أتليتيكو مينيرو
CAM
إنترناسيونال crest
إنترناسيونال
INT
الدوري البرازيلي
فلامينجو crest
فلامينجو
فلامنجو
كروزيرو crest
كروزيرو
CRU
0