صراع "منبوذي" الهلال: لودي يخرج أسوأ ما فيه بعد الدقيقة 90 .. ومعركة البرازيل تؤكد "نحس" بيريرا

وانطلقت شرارة الأزمة بالكامل، حينما تدخل حارس أتلتيكو مينيرو، إيفرتون، بقوة على لاعب وسط كروزيرو، كريستيان، بضغط الركبة على وجهه، بما يشبه حركات UFC.

الباقي حدث سريعًا، الجميع تدخل في الشجار، ثم الحكم يشهر عددًا قياسيًا من البطاقات الحمراء، والتي لم يسلم منها رينان لودي، ظهير الهلال السابق، والمحترف في أتلتيكو مينيرو.

وبينما كان الاشتباك يحتدم، خاصة مع ظهور المهاجم الدولي البرازيلي السابق، هالك، وهو يوجه لكمة قوية إلى أحد لاعبي المنافس، كان أيضًا متوسط ميدان الهلال السابق، ماتيوس بيريرا، وهو يحاول احتواء زملائه في كروزيرو.

بيريرا نجا من فيضان الطرود، إلا أنه لم يسلم أيضًا، من بطاقة صفراء، نالها مبكرًا في الدقيقة 26، علمًا بأن المباراة في النهاية، شهدت 9 بطاقات صفراء و23 بطاقة حمراء.

وما بين "3" دقائق فقط، كان رينان لودي قد نال إنذارًا من قِبل الحكم في الدقيقة 90+4، ثم عاد الحكم ليشهر الطرد المباشر في وجه لودي، ضمن قافلة المطرودين الأحد عشر من صفوف أتلتيكو مينيرو.

هذه المعركة أفسدت أجواء ليلة، كان يفترض أن تحمل معها علامات الفرح والسعادة على وجوه لاعبي كروزيرو، الذين أنهوا صيام سبع سنوات كاملة، عن الفوز بلقب بطولة الولاية، منذ آخر تتويج في 2019.