تعلم من درس رينان لودي.. الهلال يضحي بمبلغ ضخم لتجنُب "المعارك القانونية" مع نجمه

وفي هذا السياق.. تحدث الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، عن اتفاق عملاق الرياض الهلال مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز؛ لـ"فسخ عقده" مع الفريق الأول لكرة القدم، في هذا الصيف.

ووفقًا لـ"توك سبورت" في الساعات القليلة الماضية؛ طلب نونيز من الإدارة الهلالية الرحيل في الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن يجدد طلبه في الصيف الحالي.

وهُنا.. كشف القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن أن الهلال سيدفع مبلغًا ضخمًا للمهاجم الأوروجوياني؛ مقابل الرحيل عن صفوف الفريق، هذا الصيف.