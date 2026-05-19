Goal.com
مباشرالتذاكر
Congo Senny Mayulu Desabre GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

مبدأ اتبعه هيرفي رينارد مع السعودية ورهان على تكرار حالة المغرب .. قائمة الكونغو في كأس العالم 2026 بشعار "نصرة للحرس القديم"

فقرات ومقالات
الكونغو
كأس العالم
سيباستيان ديسابر
سيني مايولو
انتوني ميلامبو
سامويل مبانجولا
المغرب
السعودية
هيرفي رينارد

26 لاعبًا في قائمة الفهود المونديالية..

وسط التركيز مع قوائم المنتخب الكبري التي تُعلن تابعًا استعدادًا لكأس العالم 2026، تُجبرك بعض المنتخبات الصُغرى على الوقوف أمامها؛ ومنهم منتخب الكونغو الديمقراطية.

أمس الإثنين، أعلن المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر قائمة الفهود المشاركة في المونديال، باستدعاء 26 عامًا، سيخوضون منافسات المجموعة الـ11 التي تضم البرتغال، كولومبيا وأوزباكستان.

ورغم أن هذه هي المشاركة الأولى لديسابر في الحدث العالمي إلا أنه فرض نظامًا واضحًا على القائمة المستدعاه، تحت شعار "الرهان على الحرس القديم"، رغم حاجته لفرض اسمه على الساحة العالمية، ككافة المنتخبات الإفريقية التي منحها المغرب الأمل بالوصول إلى المربع الذهبي من كأس العالم قطر 2022.

  • قائمة الكونغو الديمقراطية .. خماسي هو الأبرز

    ربما أكثر لاعبي قائمة ديسابر من ناحية الخبرة الدولية هو نجم ليل شانسيل مبيمبا، الذي خاض 104 مباريات مع المنتخب الكونغولي.

    المدرب الفرنسي كذلك استدعى بيساكا (وست هام)، أكسيل توانزيبي (بيرنلي)، يوان ويسا (نيوكاسل) وسيدريك باكامبو (ريال بيتيس).

    هذا الخماسي هو الأبرز في قائمة الفهود، وإن كان أي منهم لا ينشط في أكبر أندية أوروبا.

    أما عن القائمة كاملة، فجاءت كالتالي:

    حراسة المرمى: تيموثي فايولو (إف سي نواه) - ليونيل مباسي (لو هافر) - ماتيو إيبولو (ستاندارد لييج).

     الدفاع: آرون وان بيساكا (وست هام) - جيريمي نجاكيا (واتفورد) - شانسيل مبيمبا (ليل) - ستيف كابوادي (فيدزيف لودز) - أكسيل توانزيبي (بيرنلي) - ديلان باتوبينسيكا (لاريسا) - روكي بوشيري (هيبرنيان) - آرتور ماسواكو (لانس) - جوريس كاييمبي (جينك)

    خط الوسط: صامويل موتوسامي (أتروميتوس) - نجالاييل موكاو (ليل) - جرادي ديانجانا (إلتشي) - تشارلز بيكل (إسبانيول) - نواه ساديكي (سندرلاند) - إيدو كاييمبي (واتفورد)

     الهجوم: ثيو بونجوندا (سبارتاك موسكو) - ناثانيل مبوكو (مونبلييه) - سيدريك باكامبو (ريال بيتيس) - سيمون بانزا (الجزيرة) - فيستون مايلي (بيراميدز) - برايان سيبينجا (كاستيون) - يوان ويسا (نيوكاسل) - ميشاك إيليا (ألانيا سبور).


    • إعلان
  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-PSGAFP

    مزدوجو الجنسية الذين رفضهم ديسابر

    تلك القائمة ربما جاءت صادمة بعض الشيء لمحبي المنتخب الكونغولي وجماهيره، قياسًا على كم الأنباء التي كانت تخرج على مدار الأشهر الماضية عن استعداد أكثر من موهبة ناشطة في الدوريات الأوروبية الكبرى تمثيل الفهود في كأس العالم 2026.

    أشهر تلك المواهب التي استبشر بها الجمهور خيرًا هو سيني مايولو؛ لاعب وسط باريس سان جيرمان، الذي أكدت التقارير الصحفية أنه وافق على تمثيل الكونغو؛ موطن والديه، بدلًا من منتخب فرنسا.

    مايولو - 20 عامًا - لم يمثل المنتخب الأول للديوك قط، لكنه لعب لمختلف المنتخبات الفرنسية بداية من تحت 18 وصولًا لتحت 21 عامًا.

    وبخلاف مايولو، هناك أنتوني ميلامبو (21 عامًا)؛ لاعب وسط برنتفورد، الذي مثل مختلف منتخبات هولندا، وصامويل مبانجولا (22 عامًا)؛ جناح أيسر فيردر بريمن، من لعب لمنتخبات بلجيكا.

    تلك الأسماء التي استبعدها ديسابر رغم قدرتها على تمثيل المنتخب الكونغولي الأول، لكن هناك أسماء أجبرته لوائح الاتحاد الدولي على استبعادها بعد تمثيلها للمنتخبات الأولى في أوروبا دون أن يمر ثلاث سنوات على آخر مباراة لعبها معهم، يأتي على رأسهم جورثي موكيو؛ لاعب أياكس، الذي مثّل المنتخب البلجيكي الأول، ولن يقدر على اللعب للكونغو قبل عام 2028.

  • Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off TournamentGetty Images Sport

    إيمان ديسابر أقوى من مغريات مزدوجي الجنسية

    المشكلة ليست في مبدأ "مزدوجي الجنسية" أنفسهم، فالمنتخب الكونغولي به أكثر من نجم يحمل أكثر من جنسية، على رأسهم بيساكا مثلًا الذي كان أمامه فرصة لتمثيل إنجلترا، لكنه اختار بلده الأم.

    لكن السر يمكن في انتماء ديسابر لمن خاضوا معه مشوار التصفيات المؤهلة للحدث العالمي، فهو ليس من المدربين الذين يضحون بالحرس القديم من أجل انضمام آخرين، حتى وإن كانوا أكثر جاهزية، هي نفسها تلك السياسة التي اتبعها مواطنه هيرفي رينارد؛ المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، في كأس العالم قطر 2022، رغم أنه وقتها تلقى بعض الانتقادات على خياراته وأن هناك من هو أفضل إلا أنه تمسك بموقفه حتى نجح في تحقيق الفوز التاريخي أمام الأرجنتين (2-1) قبل الوداع من دور المجموعات.

    الرهان هنا يكون على التوافق والتفاهم الكبير بين مجموعة التصفيات، وحقها في حصد ثمار نجاحها حتى وإن كان التأهل جاء بشق الأنفس عبر مباراة الملحق العالمي أمام جاميكا.

    وتلك النقطة تُحسب لديسابر الذي لم ينظر لكونه يخوض كأس العالم لأول مرة في تاريخه التدريبي، ولا لكون الكونغو في حاجة ماسة لجهود أي موهبة حقيقية في أوروبا، لكتابة التاريخ، خاصةً وأن الفهود ليسوا من المشاركين بشكل دائم في الحدث العالمي، بل أن نسخة 2026 ستشهد الظهور الثاني لهم عبر تاريخهم.

    الأمل الكونغولي الآن بعد صدمة المستبعدين يكون على الحالة التي يخلقها ديسابر في المجموعة، فتلك الحالة هي التي قادت المنتخب المغربي للمربع الذهبي في كأس العالم 2022 على حساب منتخبات كبرى، فهل سنكون على موعد آخر مع إنجاز إفريقي جديد بالساحة العالمية؟ نأمل ذلك!

    جدير بالذكر أن الكونغو لم تشارك في كأس العالم منذ قبل سوى مرة وحيدة عام 1974، وها هي تستعد للمشاركة الثانية بعد غياب 52 عامًا.