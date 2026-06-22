ريمونتادا أمام نيوزيلندا | ادخلوا أسلحتكم لجيوبكم من جديد.. حسام حسن عالج الداء التاريخي لمنتخب مصر!

شهدت مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 تحولًا دراماتيكيًّا استثنائيًّا نجح خلاله الفراعنة في حسم اللقاء لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
لم تكن المباراة مجرد انتصار عادي في مشوار المونديال بل كانت الفوز الأول للفراعنة في تاريخهم في كأس العالم، وكانت تجسيدًا حيًّا لقدرة المدير الفني حسام حسن على إدارة الأزمات التكتيكية وتصحيح المسار في قلب المعركة المونديالية، ليوجه رسالة شديدة اللهجة إلى كل من تسرع في توجيه نصل النقد لرقبة الجهاز الفني مع إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.