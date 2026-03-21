أشاد ستيف باركن، مساعد مدرب فريق ريكسهام، بهذه النتيجة. وقال للصحفيين: "خلال السنوات الخمس التي قضيناها هنا حتى الآن، تُعد هذه المباراة من بين أفضل 10 مباريات كان علينا الفوز بها، وكان لابد لنا من مواصلة سلسلة انتصاراتنا. لقد استبعدنا البعض بعد مباراة واتفورد، لدينا بعض الإصابات وبعض اللاعبين الذين عادة ما يكونون ضمن التشكيلة أو قريبين منها غير متاحين في الوقت الحالي، وكان ذلك جهدًا كبيرًا من اللاعبين من الناحية النفسية لقلب الطاولة على فريق جيد بعد خيبة الأمل التي عشناها ليلة الثلاثاء. هذه المباراة حقًا من بين أفضل انتصاراتنا.

"نريد فقط أن نكون جزءًا من الاحتفال في نهاية العام. نريد أن نكون أحد الفرق التي تنافس على الوصول إلى التصفيات. نريد أن نكون في صلب المنافسة. لدينا مباريات رائعة قادمة. لدينا مباريات ضد الفرق الكبيرة، وهذا أمر مهم. لماذا لا نرغب في أن نكون في دوري مذهل من حيث الحضور والمباريات، ولماذا لا نرغب في المشاركة في التغيير؟ لهذا السبب كانت هذه المباراة مهمة للغاية."