ريكسهام يعود من الخلف ليحقق «أحد أفضل انتصاراتنا» تحت قيادة فيل باركنسون، ويبقي «التنانين الحمر» على آمالهم في بلوغ مباريات التصفيات المؤهلة للصعود
ريكسهام يعود بقوة ليهزم بليدز
دخل فريق ريكسهام المباراة بعد هزيمة مخيبة للآمال أمام واتفورد، لكنه عاد بقوة أمام «البلدز». وأعطى أندريه بروكس التقدم للمضيفين بعد بداية الشوط الثاني مباشرة، لكن ريكسهام عاد بقوة وحصد النقاط الثلاث بفضل هدفي جوش وينداس، المهاجم السابق لفريق شيفيلد وينزداي، وسام سميث. وأثارت هذه النتيجة احتفالات صاخبة من جانب الفريق الضيف عند صافرة النهاية، حيث يواصل اللاعبون حلمهم بالصعود مرة أخرى والحصول على مكان في الدوري الإنجليزي الممتاز.
"أحد أفضل لاعبينا" - وريكسهام مبتهج بفوزه على شيفيلد يونايتد
أشاد ستيف باركن، مساعد مدرب فريق ريكسهام، بهذه النتيجة. وقال للصحفيين: "خلال السنوات الخمس التي قضيناها هنا حتى الآن، تُعد هذه المباراة من بين أفضل 10 مباريات كان علينا الفوز بها، وكان لابد لنا من مواصلة سلسلة انتصاراتنا. لقد استبعدنا البعض بعد مباراة واتفورد، لدينا بعض الإصابات وبعض اللاعبين الذين عادة ما يكونون ضمن التشكيلة أو قريبين منها غير متاحين في الوقت الحالي، وكان ذلك جهدًا كبيرًا من اللاعبين من الناحية النفسية لقلب الطاولة على فريق جيد بعد خيبة الأمل التي عشناها ليلة الثلاثاء. هذه المباراة حقًا من بين أفضل انتصاراتنا.
"نريد فقط أن نكون جزءًا من الاحتفال في نهاية العام. نريد أن نكون أحد الفرق التي تنافس على الوصول إلى التصفيات. نريد أن نكون في صلب المنافسة. لدينا مباريات رائعة قادمة. لدينا مباريات ضد الفرق الكبيرة، وهذا أمر مهم. لماذا لا نرغب في أن نكون في دوري مذهل من حيث الحضور والمباريات، ولماذا لا نرغب في المشاركة في التغيير؟ لهذا السبب كانت هذه المباراة مهمة للغاية."
"لا يُستهان به" - ريكسهام تشيد بالهداف سميث
كان هدف سميث هو التاسع له هذا الموسم مع فريق ريكسهام، وقد نال بفضله ثناءً من باركن. وقال للصحفيين: «لقد كانت الفترة صعبة عليه لأنه يلعب كل دقيقة في كل مباراة. تعرض كيفر لإصابة في أوتار الركبة، وهو ما شعرنا بخيبة أمل بسببه بالطبع. لكنني أعتقد أنه كان رائعاً اليوم. لقد شكل تهديداً حقيقياً طوال اليوم لمدافعي الوسط. ركض خلف الدفاع، وركض على الأجنحة، وكان قوياً بدنياً، وفاز بالكرات الهوائية، وساهم بتمريرة حاسمة وهدف، وهو إنجاز رائع في ملعب صعب للغاية".
في الوقت نفسه، اعتبر الهداف أن الفوز كان نتيجة رائعة بعد الهزيمة في المباراة السابقة. وقال
: "أعتقد أن هذه نتيجة رائعة، خاصة بعد خيبة الأمل في واتفورد. قال المدرب ذلك في غرفة تغيير الملابس في الشوط الأول. قال لنا أن نبذل كل ما لدينا، فلدينا فترة راحة قادمة، وقد مررنا بفترة طويلة، ولا نأسف على هذه الفرصة. أعتقد أن اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا وحصلوا على النقاط الثلاث."
ماذا ينتظر ريكسهام في المستقبل؟
سيأخذ فريق ريكسهام الآن استراحة من المباريات الرسمية بسبب فترة التوقف الدولية. وسيعود "التنانين الحمر" برحلة إلى ملعب "ذا هوثورنز" لمواجهة فريق وست بروميتش، قبل أن يستقبل فريق ساوثهامبتون في ملعب "رايسكورس جراوند".
