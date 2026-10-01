"تخيفونني بالبحث عن الكراهية في مشهد نقي" .. كالافيوري يرد على مهاجميه بسبب مقطع الطفل التركي!

اندلع جدل بسيط بسبب تصرّف قام به ريكاردو كالافيوري في ما بعد مباراة تركيا وإيطاليا، وهي المباراة التي فاز بها منتخب المدرب روبرتو مانشيني بفارق كبير ولم يشارك فيها مدافع آرسنال بسبب التدوير.

وعلى الرغم من قضائه الدقائق التسعين على مقاعد البدلاء، فإن اللاعب الإيطالي صاحب القدم اليسرى قام بـتصرّف جميل تجاه مشجع تركي صغير طلب منه القميص. وبعد أن لبّى طلبه، جُنّ الصغير من الفرحة في مشهد لطيف التقطته الكاميرات وسرعان ما أصبح منتشرًا في كل مكان.

وقد انتشر إلى درجة أن البعض اتخذ من المقطع ذريعة للتهجّم على كالافيوري نفسه، الذي أراد أن يعلّق عبر إنستجرام على الهجمات الموجّهة ضده برسالة اتسمت أيضًا بنبرة حادة.



