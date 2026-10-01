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Simone Gervasio
ترجمه

"تخيفونني بالبحث عن الكراهية في مشهد نقي" .. كالافيوري يرد على مهاجميه بسبب مقطع الطفل التركي!

إيطاليا
تركيا ضد إيطاليا
تركيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
ريكاردو كالافيوري
آرسنال

رد صارم من المدافع الإيطالي

اندلع جدل بسيط بسبب تصرّف قام به ريكاردو كالافيوري في ما بعد مباراة تركيا وإيطاليا، وهي المباراة التي فاز بها منتخب المدرب روبرتو مانشيني بفارق كبير ولم يشارك فيها مدافع آرسنال بسبب التدوير.

وعلى الرغم من قضائه الدقائق التسعين على مقاعد البدلاء، فإن اللاعب الإيطالي صاحب القدم اليسرى قام بـتصرّف جميل تجاه مشجع تركي صغير طلب منه القميص. وبعد أن لبّى طلبه، جُنّ الصغير من الفرحة في مشهد لطيف التقطته الكاميرات وسرعان ما أصبح منتشرًا في كل مكان.

وقد انتشر إلى درجة أن البعض اتخذ من المقطع ذريعة للتهجّم على كالافيوري نفسه، الذي أراد أن يعلّق عبر إنستجرام على الهجمات الموجّهة ضده برسالة اتسمت أيضًا بنبرة حادة.


  • ماذا قال كالافيوري؟

    بعد الفوز خارج الديار بنتيجة 4-1، عاد كالافيوري إلى أرضية الملعب برفقة بقية زملائه الذين لم يشاركوا، من أجل حصة استشفاء بدني. وهناك اقترب منه طفل صغير طلب منه القميص، وهو طلب لبّاه مدافع آرسنال.

    ومع ذلك، وبحسب بعض المستخدمين، فإن الإيطالي أظهر خلال قيامه بذلك قلة اهتمام بالطفل، بل كاد يتجاهله فعلياً. وهو اتهام أزعج كالافيوري، فأراد حينها أن يكتب رسالة ردّ على إنستجرام.

    "تخيفونني بصراحة قليلاً. بغض النظر عن أنني أعتقد أن الانفعال والسعادة على وجهي يُلمَسان بوضوح، فعند إعادة مشاهدة الفيديو كنت سأمنحه عناقاً إضافياً، لكن للأسف 'تركت' نفسي تنشغل بطفل آخر كان في تلك اللحظة يطلب مني هو أيضاً القميص الذي كنت قد وعدته به قبل ذلك".

    وأضاف:" لكن ليست هذه هي النقطة، ما يخيفني هو كيف أنكم حتى في مشهد نقي كهذا، تبحثون عن الخطأ، لتوليد الكراهية والحقد أو ببساطة لتكونوا أصحاب البطولة تحت فيديو يحظى بكثير من المشاهدات، أتساءل أنا؟ وبالعودة إلى تلك الليلة، فمن المؤكد أن انفعالي لا يقترب حتى من انفعال الطفل، وهذا شيء رائع، لأنني أتذكر جيداً ما يشعر به المرء، وأن تجد نفسك في الجهة الأخرى فجأةً وأن تكون قدوة، أعتقد أنه أكثر شيء يبعث على الرضا على الإطلاق".


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