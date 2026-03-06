Goal.com
TOPSHOT-FBL-ARG-RIVER-BANFIELDAFP
ريفر بليت يقاطع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بعد أن انتقد نادي بوينس آيرس العملاق القواعد "غير الواضحة" في ظل التحقيق في التهرب الضريبي

انسحب نادي ريفر بليت بشكل مثير من اللجنة التنفيذية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)، مشيرًا إلى عدم الشفافية والضمانات الإجرائية. وقد اتخذ النادي الذي يتخذ من بوينس آيرس مقرًا له خطوة الابتعاد عن الهيئة الإدارية في الوقت الذي بدأ فيه إضراب وطني للأندية ردًا على تحقيق في التهرب الضريبي الفيدرالي. وفي حين يظل النادي ملتزمًا ببعض مبادئ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، فقد طالب بإجراء إصلاح شامل لكيفية إدارة اللعبة المحلية.

  • قيادة منقسمة

    وصل التوتر الطويل الأمد بين نادي ريفر بليت والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) إلى نقطة الانهيار يوم الخميس عندما أعلن النادي، برئاسة ستيفانو دي كارلو، انسحابه الفوري من جميع اجتماعات اللجنة التنفيذية. تتزامن هذه الخطوة مع عاصفة قضائية أوسع نطاقًا تشمل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ورئيسه كلاوديو تابيا. تحقق السلطات الفيدرالية حاليًا في مزاعم احتيال بقيمة 19.3 مليار بيزو (11 مليون جنيه إسترليني/14 مليون دولار) تتعلق بمساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب المقتطعة. في حين أطلقت أندية محترفة أخرى إضرابًا احتجاجًا على هذا التحقيق، اختار ريفر طريقًا مختلفًا للمقاومة، متهمًا الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) بالفشل في توفير عملية "واضحة ويمكن التنبؤ بها" لاتخاذ القرارات رفيعة المستوى.

  • River Plate v Boca Juniors - Copa de la Liga 2022Getty Images Sport

    المطالبة بالشفافية

    في بيان رسمي، أعرب نادي بوينس آيرس العملاق عن استيائه الشديد من العمليات الداخلية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. وأوضح النادي أن "اللجنة التنفيذية الحالية تفتقر إلى الضمانات الإجرائية اللازمة لضمان عملية صنع قرار واضحة ويمكن التنبؤ بها". "تعتقد مؤسستنا أن المناقشات حول مستقبل كرة القدم الأرجنتينية يجب أن تتم من خلال إجراءات واضحة ويمكن التنبؤ بها: مع إدراج الموضوعات في جدول الأعمال مسبقًا وتقديمها للتصويت من قبل الأعضاء المعنيين. في العديد من المناسبات، لم تعكس إجراءات التشغيل الملحوظة هذه الآليات، مما أدى إلى عمليات أقل شفافية من تلك التي اعتاد عليها ريفر بليت في عمل مجلس إدارته".

    جادل ريفر بأن القضايا الحاسمة غالبًا ما كانت تناقش دون أن تعرض رسميًا للتقييم أو التصويت، وهي ممارسة زعموا أنها تقل كثيرًا عن المعايير المهنية لمجلس إدارتهم. وبالتالي، أكد النادي: "إلى أن يتم تصحيح الآليات المذكورة أعلاه، قرر النادي عدم المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم".

  • الحرب السياسية وهيكلية الاتحاد

    على الرغم من المقاطعة، فإن موقف ريفر متباين، حيث يواصل دعمه لمقاومة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) لضغوط الرئيس خافيير مييلي من أجل إنشاء "شركات رياضية". مثل تابيا، يظل ريفر مدافعاً قوياً عن النموذج التقليدي للجمعيات المدنية غير الربحية. ومع ذلك، استغل النادي هذه الأزمة لإعادة تأكيد مطالبته بإنشاء دوري محلي أكثر نخبة. منذ عام 2013، ضغط ميلوناريو من أجل تقليص الدوري الأرجنتيني الممتاز من شكله الحالي المضخم المكون من 30 فريقًا إلى دوري تقليدي مكون من 20 فريقًا، معتقدًا أن الهيكل الحالي يضعف جودة المنافسة ويعوق النمو المالي.

  • River Plate v Talleres - Torneo Apertura Betano 2025Getty Images Sport

    مواجهة في بوينس آيرس

    لا يزال مستقبل كرة القدم الأرجنتينية في المستقبل القريب محاطًا بالغموض مع تسارع وتيرة إضراب الأندية والتحقيقات القضائية. إن رفض نادي ريفر التفاوض مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) يضع ضغطًا كبيرًا على تابيا لإصلاح أسلوبه في القيادة إذا أراد الحفاظ على دعم النادي الأكثر نجاحًا في البلاد. بالنسبة للاعبين والمشجعين، لا يزال التركيز منصبًا على موعد استئناف المباريات الاحترافية وسط الإضراب المستمر. مع عدم إبداء وكالة الضرائب الحكومية، ARCA، أي بوادر للتراجع، تواجه AFA معركة مزدوجة: معركة قانونية من أجل البقاء، ومعركة سياسية لإعادة أكبر أعضائها إلى طاولة المفاوضات.

