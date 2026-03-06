ريفر بليت يقاطع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بعد أن انتقد نادي بوينس آيرس العملاق القواعد "غير الواضحة" في ظل التحقيق في التهرب الضريبي

في بيان رسمي، أعرب نادي بوينس آيرس العملاق عن استيائه الشديد من العمليات الداخلية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. وأوضح النادي أن "اللجنة التنفيذية الحالية تفتقر إلى الضمانات الإجرائية اللازمة لضمان عملية صنع قرار واضحة ويمكن التنبؤ بها". "تعتقد مؤسستنا أن المناقشات حول مستقبل كرة القدم الأرجنتينية يجب أن تتم من خلال إجراءات واضحة ويمكن التنبؤ بها: مع إدراج الموضوعات في جدول الأعمال مسبقًا وتقديمها للتصويت من قبل الأعضاء المعنيين. في العديد من المناسبات، لم تعكس إجراءات التشغيل الملحوظة هذه الآليات، مما أدى إلى عمليات أقل شفافية من تلك التي اعتاد عليها ريفر بليت في عمل مجلس إدارته".

جادل ريفر بأن القضايا الحاسمة غالبًا ما كانت تناقش دون أن تعرض رسميًا للتقييم أو التصويت، وهي ممارسة زعموا أنها تقل كثيرًا عن المعايير المهنية لمجلس إدارتهم. وبالتالي، أكد النادي: "إلى أن يتم تصحيح الآليات المذكورة أعلاه، قرر النادي عدم المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم".