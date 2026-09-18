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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

"سيبذل جهدًا كبيرًا لحسم الصفقة في هذه الحالة!".. ريفربليت يبدأ محادثاته مع ياسين بونو لخطفه من الهلال

ياسين بونو
الهلال
ريفر بليت
دوري روشن السعودي
انتقالات

تطورات جديدة..

"هل يرحل الحارس المغربي ياسين بونو عن عملاق الرياض الهلال؟!"؛ سؤال يستحق أن يطرح نفسه الآن وبقوة، بعد المستجدات الأخيرة.

بونو البالغ من العمر 35 سنة، يرتبط بعقدٍ مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2028؛ حيث يُعد أحد أهم نجومه على الإطلاق، والعنصر الرئيس في مبارياته محليًا وقاريًا.

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  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    محادثات بين ريفربليت وممثلي ياسين بونو

    وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي هيرنان كاستيو عن محادثات بين العملاق الأرجنتيني ريفربليت وممثلي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى عملاق الرياض الهلال.

    كاسيتو أوضح في تصريحات نقلتها صحيفة "bolavip" يوم الجمعة، أن مسؤولي ريفربليت أرادوا التعرف على شروط بونو؛ استعدادًا للتعاقد معه في الفترة القادمة، إذا أمكن ذلك.

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  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    أسباب رغبة ريفربليت في التعاقد مع ياسين بونو

    واستكمالًا لخبره.. تحدث الصحفي الرياضي هيرنان كاستيو يوم الجمعة، عن أسباب رغبة العملاق الأرجنتيني ريفربليت في التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو، خلال الفترة القادمة.

    وأعلن كاستيو أن السبب الرئيس؛ هو احتمالية رحيل الحارس الشاب سانتياجو بلتران عن ريفربليت، بشكلٍ رسمي.

    وأشار الصحفي الرياضي إلى أن بلتران، لفت أنظار الأندية الأوروبية الكبيرة؛ التي تريد التعاقد معه بشدة، بعد تألُقه مؤخرًا بقميص العملاق الأرجنتيني.

    ورغم أن ريفربليت لم يرفع الراية بعد، ويحاول تجديد عقد هذا الحارس الشاب البالغ من العمر 21 سنة؛ إلا أنه يؤمن نفسه بالتفاوض مع بونو، للآتي:

    * أولًا: مسؤولو ريفربليت لديّهم قناعة بأن بونو؛ واحدًا من أفضل حراس العالم.

    * ثانيًا: بونو يعشق ريفربليت بشدة؛ بل وأعلن رغبته في اللعب يومًا ما بقميص هذا الفريق.

  • Yassine Bounou GOAL ONLYGoal AR

    ريفربليت مستعد لبذل جهد كبير لخطف ياسين بونو

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ فالصحفي الرياضي هيرنان كاستيو أكد أن العملاق الأرجنتيني ريفربليت مستعد لبذل جهد كبير، من أجل التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو.

    وشدد كاستيو على أن مسؤولي ريفربليت، يعلمون أن إقناع عملاق الرياض الهلال بالتخلي عن بونو، سيكون أمرًا صعبًا للغاية؛ ولكنهم سيبذلون جهدًا تفاوضيًا وماليًا كبيرًا، خاصة إذا رحل حارسهم الشاب سانتياجو بلتران.

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  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    أرقام ياسين بونو مع نادي الهلال

    الحارس المغربي المخضرم ياسين بونو البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف نادي إشبيلية الإسباني، بشكلٍ رسمي.

    صفقة بونو كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ21 مليون يورو؛ بينما يرتبط الحارس بعقدٍ مع الفريق حتى 30 يونيو 2028، بعد تجديده.

    ومنذ الانضمام للفريق الهلالي، لعب بونو 135 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مستقبلًا خلالها 120 هدفًا، مع الحفاظ على نظافة شباكه "55 مرة".

    وتوّج ياسين بونو بـ5 ألقاب رسمية مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ هي: "دوري روشن للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين (مرتين) والسوبر السعودي (مرتين)".

دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني
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