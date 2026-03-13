كان العقد السابق للمدافع الشهير من المقرر أن ينتهي في عام 2028، ولكن وفقًا لموقع The Athletic، فإن هذا التمديد الجديد يجعله متوافقًا مع هيكل الأجور التحفيزي الذي طبقته المجموعة المالكة الحالية. كان جيمس آخر لاعب في تشكيلة الفريق الأول لا يزال يلعب بموجب الشروط التي تم تحديدها خلال الإدارة السابقة، ويضمن هذا التطور أن جميع اللاعبين الأساسيين أصبحوا الآن متوافقين مع النموذج المالي الجديد للنادي. بعد أن تولى شارة القيادة عقب رحيل سيزار أزبيليكويتا في عام 2023، فإن قرار تأمين سنوات ذروة أدائه في ستامفورد بريدج يمثل دفعة كبيرة لإدارة البلوز.