ريتيغي مرشح للانضمام إلى ميلان، باديلج: "لن يسجل 40 هدفاً، لكنه سيحرز تلك الـ15 هدفاً الحاسمة للفوز بلقب الدوري"

"على الصعيد الكروي، احتاج إلى بعض الوقت للتأقلم، كأي لاعب آخر، حتى يتأقلم مع الدوري الإيطالي، وطريقة الحياة هناك، وكيفية ممارسة كرة القدم، والتدريب. في الواقع، وصل بعد عام ونصف من العمل المتواصل، بين مبارياته مع النادي والمنتخب الوطني. تعرض لإصابة بسيطة أبعدته عن الملاعب لبضعة أسابيع. وبمجرد تعافيه، أحدث فرقًا، حتى على مستوى الأداء. لم يظهر كنجم، لكن كان من الواضح أن لديه شخصية مهمة. تلك التي أتصور أن المهاجم رقم 9 يجب أن يتمتع بها. إنه لاعب يريد أن يحدث فرقًا في المباريات ويجعلك تفوز بها أيضًا. كان متواضعًا خارج الملعب ويتحمل مسؤولياته عندما يلعب".





"بصراحة، أعتقد أن تحسنه ظهر بوضوح في الموسم التالي مع أتالانتا. لم تكن قدراته معنا موضع شك، لكننا كنا فريقًا صعد للتو من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى. كنا أقوياء، لكننا لم نكن ندرك تمامًا مدى قوتنا. كان النهج الأولي في الدوري يركز أكثر على عدم استقبال الأهداف، بدلاً من تسجيلها. لهذا السبب كان الأمر أصعب قليلاً بالنسبة لريتيغي. ربما كان يتوقع أن يكون أكثر حضوراً في منطقة الجزاء، حيث يكون مدمراً تماماً. بدلاً من ذلك، خاصة في البداية، كان عليه مطاردة المدافعين المنافسين، والبقاء خلف الكرة، والمساعدة كثيراً في المرحلة الدفاعية. وقد ساعده هذا على أن يصبح أقوى في العام التالي".