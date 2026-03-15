Goal.com
مباشر
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

ترجمه

ريتشارليسون ينقذ تودور في الوقت الإضافي، لكن توتنهام لم يخرج بعد من دائرة الخطر: النقطة الأولى للمدرب السابق ليوفنتوس

ليفربول يتلقى هدفاً في الدقيقة 90 من المهاجم البرازيلي، لكن تودور لا يزال في موقف حرج

تولى إيغور تودور مهام تدريب توتنهام منذ حوالي شهر، لكن التحول المطلوب لم يحدث أبدًا، بل على العكس، ترددت في الساعات الأخيرة من إنجلترا أنباء عن تغيير جديد للمدرب في صفوف «السبورز». فقد خسر الفريق ثلاث مباريات من أصل ثلاث في الدوري أمام أرسنال وفولهام وكريستال بالاس، بالإضافة إلى الهزيمة الثقيلة في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2. 

وصل تودور إلى المباراة الصعبة اليوم في أنفيلد ضد ليفربول وهو في موقف حرج. كانت مباراة صعبة لفيكاريو وزملائه الذين تأخروا في النتيجة بعد 18 دقيقة فقط. بدا أن الخسارة الخامسة على التوالي للمدرب السابق ليوفنتوس على وشك الحدوث، لكن في اللحظات الحاسمة من الوقت الإضافي، حصل الفريق على أول نقطة في الدوري، والتي لا تبعد توتنهام، مع ذلك، عن منطقة الهبوط.

  • ريتشارليسون سالفا تودور

    تسود أجواء متوترة في شمال لندن، حيث كانت الشائعات تتحدث، حتى قبل مباراة ليفربول، عن انعدام ثقة عام بين اللاعبين تجاه المدرب الجديد تودور. لكن بعد أن تقدم الريدز 1-0 بهدف من سزوبوسلاي، رد توتنهام بقوة، وفي الدقيقة 90 بالذات سجل ريتشارليسون هدفاً بالغ الأهمية في مسيرة «السبورز» نحو البقاء. تمريرة طويلة من فيكاريو، سيطرة على الكرة وتمريرة حاسمة من كولو مواني، ثم هدف من المهاجم البرازيلي الذي سدد الكرة في الزاوية القريبة من المرمى الذي يحرسه أليسون. احتفال متحفظ بقبضة اليد المغلقة من تودور الذي يدرك أن الطريق أمام توتنهام لا يزال طويلاً.

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
دوري أبطال أوروبا
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
جلطة سراي crest
جلطة سراي
جلطة سراي
0