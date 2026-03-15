ريتشارليسون ينقذ تودور في الوقت الإضافي، لكن توتنهام لم يخرج بعد من دائرة الخطر: النقطة الأولى للمدرب السابق ليوفنتوس

تولى إيغور تودور مهام تدريب توتنهام منذ حوالي شهر، لكن التحول المطلوب لم يحدث أبدًا، بل على العكس، ترددت في الساعات الأخيرة من إنجلترا أنباء عن تغيير جديد للمدرب في صفوف «السبورز». فقد خسر الفريق ثلاث مباريات من أصل ثلاث في الدوري أمام أرسنال وفولهام وكريستال بالاس، بالإضافة إلى الهزيمة الثقيلة في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2.

وصل تودور إلى المباراة الصعبة اليوم في أنفيلد ضد ليفربول وهو في موقف حرج. كانت مباراة صعبة لفيكاريو وزملائه الذين تأخروا في النتيجة بعد 18 دقيقة فقط. بدا أن الخسارة الخامسة على التوالي للمدرب السابق ليوفنتوس على وشك الحدوث، لكن في اللحظات الحاسمة من الوقت الإضافي، حصل الفريق على أول نقطة في الدوري، والتي لا تبعد توتنهام، مع ذلك، عن منطقة الهبوط.