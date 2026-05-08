ريتشارد هيوز يفسد "خطة الهلال" ويحسم مستقبله مع ليفربول بقرار "شبه نهائي"

يميل الاسكتلندي ريتشارد هيوز، لفكرة البقاء مع ليفربول في صيف عام 2026، وسط محادثات مكثفة مع الهلال السعودي من أجل الحصول على خدماته.

إدارة الهلال قررت توجيه أنظارها نحو هيوز في الأسابيع الماضية، وذلك من أجل منحه المسؤولية لوضع خطة مستقبلية لضمان نجاح الفريق على المدى البعيد، ولكن ما هو موقف المدير الرياضي الحالي لليفربول؟

    ما هي خطة الهلال؟

    الصحفي بن جاكوبس، قال إن الهلال يحاول الخروج بفريق عمل متناغم، بمجموعة سبق لها العمل مع بعضها البعض، لذلك يريد النادي السعودي الاعتماد على ريتشارد هيوز ومعه سيمون فرانسيس.

    وأشار إلى أنه في حالة الاتفاق مع فرانسيس سيشغل منصب المدير الرياضي للهلال، على أن يكون ريتشارد هيوز في وظيفة أعلى منه.

  • المحادثات متعثرة

    وفي هذا السياق قال جاكوبس إن ريتشارد هيوز متلزم بعمله الحالي مع ليفربول، ولا يخطط للرحيل عن النادي الإنجليزي خلال صيف عام 2026، مما يعقد كثيرًا من خطط الهلال.

    وأوضح الصحفي المعروف أن هيوز لم يمنح الهلال موافقته حتى الآن، ولم يقتنع بعرض ومشروع الزعيم حتى هذه اللحظة، لذلك قرر البقاء في ليفربول مع دراسة فكرة الانتقال إلى السعودية لاحقًا، مما يجعل استمراره مع الريدز ليس نهائيًا.

    ورغم موقف الاسكتلندي من العرض السعودي، إلا أن الهلال يرفض الاستسلام، ولا يزال يشعر بثقة في إمكانية الحصول على خدمات، وسط طموحات من ليفربول لإقناعه بالبقاء في أنفيلد.



  • طلب غريب من الاسكتلندي

    كشف الإعلامي الرياضي سيف السيف في نهاية أبريل الماضي، عن "طلب مفاجئ" من الاسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لنادي ليفربول الإنجليزي؛ من أجل تولي نفس المنصب في عملاق الرياض الهلال، خلال الفترة القادمة.

    السيف أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن هيوز اشترط الإقامة خارج المملكة العربية السعودية؛ إذا تمت الصفقة بشكلٍ رسمي، وتولى منصب المدير الرياضي في الهلال.

    واستكمالًا لهذا "الشرط"؛ من المقرر أن لا يأتي المدير الرياضي الاسكتلندي إلى المملكة، إلا لأيام معدودة للغاية.

    وأضاف السيف: "بناءً على ذلك.. لن يكون هُناك سوى مساعد واحد فقط من طاقم هيوز؛ هو من سيقيم في السعودية - تحديدًا العاصمة الرياض -".


    من هو ريتشارد هيوز؟

    الاسكتلندي ريتشارد هيوز كان لاعبًا سابقًا؛ قبل أن يدخل مجال الإدارة بشكلٍ رسمي، عام 2014.

    وعمل هيوز 10 سنوات كاملة، في منصب "المدير التفني" لنادي بورنموث الإنجليزي؛ حيث لعب دورًا كبيرًا في جلب مجموعة من المواهب البارزة إلى الفريق الأول، رغم الميزانية القليلة.

    وفي صيف 2024.. رحل هيوز عن بورنموث؛ لينضم إلى العملاق الإنجليزي ليفربول، في منصب "المدير الرياضي".

    ورغم العمل الكبير والصفقات الضخمة التي قام بها في ليفربول، على مدار العام الماضي؛ إلا أن المدير الرياضي الاسكتلندي تعرض لكثير من الانتقادات، خاصة لتصرفاته الإنسانية.

    ونتذكر أن روب يانسن، وكيل اللاعبين المخضرم، وصف ريتشارد هيوز بـ"الروبوت"، الذي لا يمتلك أي مشاعر؛ وذلك على خلفية أزمة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح الأخيرة، مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم.

    يانسن شدد على أن هيوز، لا يتعاطف مع أي لاعب - مهما كان اسمه -، وهو ما يُسبب بعض المشاكل مثل أزمة صلاح؛ الذي صرح بأنه لم يشعر بالتقدير من ليفربول، أثناء مفاوضات تجديد عقده الأخير - قبل أن تنتهي الخلافات فيما بعد -.

