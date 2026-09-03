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Richard Rios social gfx/ Getty Images
محمود خالد

موقف ريوس أمام النصر: تجربة مصرية "ناجحة" تتحدى عقلية فيسينج .. و"يجب التعامل مع أزمة نجم الاتحاد الجديد"!

ريتشارد ريوس
الاتحاد
النصر
دوري روشن السعودي

هل يشارك ريتشارد ريوس في مباراة الكلاسيكو؟

وجه نادي الاتحاد، رسالة طمأنينة إلى جماهيره، بعد إعلانه التعاقد رسميًا مع ريتشارد ريوس، المحور الكولومبي القادم من بنفيكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، لتبدأ التساؤلات حول ما إذا كان صاحب الـ26 عامًا، قادرًا على التواجد في مباراة النصر.

وبعد مباراتين "غريبتي الأطوار"، انتزع فيهما الاتحاد فوزًا ثمينًا - بأداء دفاعي - على القادسية، بهدف نظيف، ثم تعثر أمام الفتح بتعادل سلبي، في مقابل شهدت فرصًا محققة عديدة، بات العميد أمام اختبار صعب، في معقل الإنماء، يوم السبت المُقبل، حيث يواجه النصر، في قمة الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.

الحديث عن مشاركة ريوس أمام النصر، جاء بالتزامن مع "تجربة" الهلال، الذي قرر الدفع بمهاجمه الإنجليزي الجديد أولي واتكينز، في قمة الأهلي "المؤجلة من الجولة الثالثة"، بعد نحو 48 ساعة فقط من الإعلان عن التعاقد معه، فيما نجح واتكينز في ترك بصمته، وسجل هدفًا في فوز الزعيم بثلاثية.

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  • تأخر وصول ريتشارد ريوس

    وكان الإعلامي ماجد هود، المُقرب من البيت الاتحادي، قد صرّح عبر برنامج "دورينا غير"، بأنه كان يفترض وصول ريتشارد ريوس، بالأمس، إلا أن وصوله تأخر لأسباب غير معلومة، ليردّ الإعلامي عبد الرحمن العامر، معلقًا "من المحتمل أن الطائرة قد فاتته".

    ونوّه هود بأن ريوس - بنسبة كبيرة - سيصل قبل مواجهة النصر، سواءً الخميس أو الجمعة، وسيكون قرار مشاركته في المباراة، بيد المدير الفني الألماني ينز فيسينج.

    وأضاف هود أن الاتحاد تعاقد مع ريوس على سبيل الإعارة لموسم، مع عدم وجود خيار للشراء.

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  • تجربة مصرية تبشر صفقة الاتحاد

    وحول مدى "احتمالية" مشاركته أمام النصر، فقد أرجح الناقد عدنان جستنيه، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، بأنه من الصعب أن تكون مشاركة الكولومبي الأولي في تلك المواجهة، ليتفق معه الناقد توفيق تونسي، بقوله إنه يعرف جيدًا عقلية المدربين الألمان، ومن الصعب أن يقرر فيسينج الدفع بريوس، قبل أن يدخل في المجموعة، أو يشارك في حصص تدريبية محددة.

    في المقابل، استشهد بندر الخليل، بتجربة المصري أحمد حجازي، مدافع الاتحاد الأسبق، والذي شارك فور التوقيع مع العميد، في مباراة ديربي، وكان أفضل لاعب في المواجهة.

  • مشكلة ريوس

    وكشف بندر الخليل عن "تحليله" لأداء ريتشارد ريوس، قائلًا إنه يتمتع بإمكانيات كبيرة، وقد تدرب مع مورينيو، في بنفيكا، خلال العام الماضي، ولكن أزمته في كثرة الاستعراض، سواءً مع فريقه، أو منتخب كولومبيا في نهائيات كأس العالم 2026.

    وأوضح "إذا ما توفرت فرصة للتسجيل، فإن ريوس يفضل أن يسددها في الزاوية البعيدة (كنوع من الاستعراض)، وإذا ما تم احتواء هذا الأمر، فسيكون المحور الأفضل في الدوري بعد (سيرجي) سافيتش".

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  • عقلية ثنائي الاتحاد

    من ناحية أخرى، تحدث بندر الخليل عن مشكلة ثنائي الاتحاد، فيصل الغامدي (المُعار إلى نيوم) ومروان الصحفي، اللذين خاضا تجربة احتراف في بلجيكا، دون وجود تطور في مستواهما، مفسرًا بأن الأمر يتعلق بشخصية اللاعب.

    وأوضح الخليل أنه عندما نافس الاتحاد، كان اللاعبان في أوروبا، مضيفًا أن أزمة الثنائي تكمن في عدم القدرة على التعامل مع الضغط.

    واستشهد الخليل بتجربة الشقيقين صالح ومحمد أبو الشامات، لاعبي الأهلي والقادسية، مضيفًا أنهما من سكان جدة، وذهبا إلى الشرقية بعمر 13 عامًا، وما تعرضا له من ضغط في الملعب، انعكس على شخصيتهما، فيما أوضح أن هناك لاعبين يملكون الإمكانيات، ولكن لا يملكون الشخصية.


  • ما ينتظر الاتحاد

    وكان الاتحاد قد استهل الموسم بشكل جيد مع ينز فيسينج، حيث تأهل إلى مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، كما قطع تذكرة العبور إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فضلًا عن عدم تلقيه أي خسارة في أولى جولات من دوري روشن، وإن كان قد حقق انتصارين وتعادلين، ليحتل المركز الخامس، برصيد 8 نقاط.

    الاتحاد يخوض اختبارًا صعبًا أمام حامل اللقب "النصر"، والذي يواصل العلامة الكاملة في دوري روشن، برصيد 12 نقطة، ليأتي في الوصافة بفارق الأهداف فقط عن الهلال.

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