انقلاب مفاجئ: أسرة ريتسو داون تمنعه من الانتقال إلى الاتحاد.. تعليق صفقة موسى ديابي والكشف عن البديل!

شهد ميركاتو عملاق جدة الاتحاد، تطورات مفاجئة للغاية؛ وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.
الميركاتو الصيفي في المملكة العربية السعودية، سينتهي يوم 6 سبتمبر 2026؛ حيث يُسابق الاتحاديون الزمن، لحسم العديد من الملفات.
شهد ميركاتو عملاق جدة الاتحاد، تطورات مفاجئة للغاية؛ وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.
الميركاتو الصيفي في المملكة العربية السعودية، سينتهي يوم 6 سبتمبر 2026؛ حيث يُسابق الاتحاديون الزمن، لحسم العديد من الملفات.
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي هتان النجار مساء اليوم الإثنين، عن فشل صفقة انتقال الجناح الياباني ريتسو دوان، إلى عملاق جدة الاتحاد.
دوان البالغ من العمر 28 سنة، كان على أعتاب الانتقال إلى الاتحاد؛ قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يلعب له منذ عام 2025.
وأعلن النجار عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، رفض دوان القدوم إلى المملكة العربية السعودية؛ وذلك رغم إجرائه "الفحوصات الطبية"، في الساعات الماضية.
وأكد الصحفي الرياضي أن الرفض "المفاجئ" من النجم الياباني، للقدوم إلى الملاعب السعودية؛ يأتي لأسباب أسرية.SnapChat
واستكمالًا لخبره.. أعلن الصحفي الرياضي هتان النجار مساء اليوم الإثنين، تعليق عملاق جدة الاتحاد إجراءات رحيل النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد فشل صفقة التعاقد مع الياباني ريتسو دوان.
وعن ذلك يقول النجار: "لن يتم توقيع المخالصة مع ديابي؛ لحين التعاقد مع بديل له، خلال الـ24 ساعة القادمة".
ديابي كان على أبواب الانتقال إلى نادي باير ليفركوزن الألماني؛ قبل أن يتم تعليق الصفقة من قِبل الاتحاد، بسبب مستجدات الميركاتو الأخيرة.SnapChat
بعد التطورات السابقة؛ سيتساءل عشاق عملاق جدة الاتحاد الآن، قائلين: "ماذا بعد.. من سيكون بديل النجم الفرنسي موسى ديابي إذا رحل وذلك في أعقاب فشل صفقة الياباني ريتسو دوان؟!".
البديل الأقرب ربما يكون الكولومبي ياسر أسبريا، جناح نادي جيرونا الإسباني؛ والتي أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط" وجود اهتمام كبير من الاتحاد، للتعاقد معه.
ولفتت الصحيفة إلى أن العميد الاتحادي، يرى أن أسبريا قادر على تقديم الإضافة الهجومية الكبيرة للفريق؛ لذا.. تم وضعه ضمن الخيارات الرئيسية، في الميركاتو الصيفي الحالي.
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النجم الكولومبي ياسر أسبريا البالغ من العمر 22 سنة، هو أحد أبناء النادي المحلي إنفيجادو؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود للفريق الأول في يناير 2021.
وبعد عام واحد؛ وقع أسبريا مع نادي واتفورد الإنجليزي، ولكنه ظل في صفوف إنفيجادو "معارًا" حتى يونيو 2022.
ومن ثم.. قام النجم الكولومبي بتمثيل واتفورد، لمدة موسمين كاملين؛ قبل الانتقال إلى نادي جيرونا الإسباني، الذي أعاره إلى العملاق التركي جلطة سراي من يناير إلى يونيو 2026.
ومع جيرونا بصفةٍ عامة؛ لعب أسبريا 53 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها 7 أهداف وصانعًا تمريرتين حاسمتين.