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محمود خالد

تلعثم ولم يستطع الرد .. ريان يسقط في موقف محرج بسبب سؤال ياباني!

رايان
البرازيل
اليابان
كأس العالم

البرازيل تواجه اليابان في دور الـ32 من كأس العالم..

سقط ريان فيتور، جناح المنتخب البرازيلي، في موقف محرج، أثناء تلقيه سؤالًا من صحفي ياباني، في ظل الحديث عن المواجهة المرتقبة التي تجمع بين المنتخبين، في نهائيات كأس العالم 2026.

جناح بورنموث، صاحب الـ19 عامًا، نجح في دخول التاريخ، بمشاركته في لقاء إسكتلندا، حيث قرر المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الدفع به أساسيًا، من أجل تعويض غياب نجم برشلونة، رافينيا، بسبب الإصابة.

وحسم منتخب البرازيل، تأهله إلى دور الـ32 من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليضرب موعدًا مع اليابان، على ملعب NRG، في هيوستن، في الثامنة مساء الإثنين المُقبل، بتوقيت مكة المكرمة.

  • سؤال محرج

    وكان ريان، حاضرًا، في مؤتمر صحفي، الجمعة، ليتلقى سؤالًا من أحد صحفي ياباني، حول رأيه بشأن اللاعب الأبرز في منافس البرازيل المرتقب، إلا أن اللاعب تلعثم ولم يستطع تسمية أي لاعب.

    "يا رجل..!"، هكذا علّق ريان بشكل أثار ضحك الحضور، إلا أنه تمكن من تدارك هذا الأمر، قائلًا "عليّ أن أخبركم بالحقيقة، لا أعرف من هو أخطر لاعبيهم، ولكني أعلم أنهم فريق ماهر وقوي للغاية، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لنقدم أفضل ما لدينا ونحقق الفوز عليهم".

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  • "سيتصل بي كل يوم"

    وتطرّق ريان للحديث عن فيرناندو دينيز، مدرب كورينثيانز، الذي يعد من أبرز الداعمين له، ولا يزال على تواصل معه.

    وقال ريان مازحًا "إذا سمحت له، سيتصل بي كل يوم تقريبًا، أقول إنه سيظل بمثابة أب لي، لقد ساعدني كثيرًا، وسيظل في قلبي دائمًا".

    وكشف موهبة المنتخب البرازيلي عن طموحه في ترك بصمة في كأس العالم، بعدما أهدر فرصة ضد إسكتلندا، خلال الشوط الأول، رغم مراوغة المدافع، معلّقًا "إنها لحظة، سيأتي فيها الهدف بشكل طبيعي، وعندما يحدث ذلك، سيكون هدفًا مميزًا".

  • إنجاز تاريخي

    وكان ريان قد صنع رقمًا مميزًا، في لقاء إسكتلندا، حيث بات أصغر لاعب يشارك أساسيًا مع منتخب البرازيل، في مباراة بكأس العالم، منذ عام 1970.

    الجناح صاحب الـ19 عامًا، تدرج في أكاديمية فاسكو، وصار في غضون سنوات قليلة، أحد عناصر فريق بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وخلال 6 شهور مع بورنموث، تمكن ريان من المشاركة في 15 مباراة بالبريمييرليج، سجل خلالها 5 أهداف، في شباك أستون فيلا وإيفرتون وليدز يونايتد وكريستال بالاس وفولهام، كما صنع تمريرتين حاسمتين.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    البرازيل في كأس العالم

    ودخل المنتخب البرازيلي، بطولة كأس العالم 2026، بمعنويات عالية من أجل تحقيق النجمة السادسة، تحت قيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

    الجولة الأولى شهدت تألقًا لافتًا من قِبل نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، الذي تمكن من التسجيل في جميع مباريات دور المجموعات، بعد إحرازه هدفًا في شباك المغرب، وآخر ضد هايتي، وهدفين في مرمى إسكتلندا.

    وبات فينيسيوس رابع برازيلي يسجل أربع أهداف في دور المجموعات في نسخة واحدة بكأس العالم، مع رونالدو ونيمار وجايرزينيو، فضلًا عن كونه خامس لاعب يسجل في جميع مباريات دور المجموعات في نسخة واحدة من المونديال.

    وتمكن المنتخب البرازيلي من التعادل مع المغرب، بهدف لمثله، ثم اكتسح هايتي، بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر فوزه بثلاثية أمام إسكتلندا.

    اللحظة المميزة، تمثلت في مشاركة النجم البرازيلي نيمار جونيور، بديلًا في لقاء إسكتلندا، ليسجل حضوره في رابع مونديال على التوالي، ويعود لارتداء قميص منتخب بلاده، بعد غياب طويل استمر منذ أكتوبر 2023.

    وتأهل منتخب البرازيل، متصدرًا للمجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن المغرب "الوصيف"، ليضرب السليساو موعدًا مع اليابان في دور الـ32، فيما يتأهل الفائز لملاقاة المتأهل من مواجهة كوت ديفوار ضد النرويج، في ثمن النهائي.

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