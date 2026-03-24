تتغير الأسماء و"آفة" ريال مدريد باقية .. كيليان مبابي تجنب الماضي الطبي الفاضح لكن مسيرته في إسبانيا لا تزال مهددة!

قبل شهرين ونصف تقريبًا كتبنا مقالًا بعنوان "موسم الفوضى الطبية في ريال مدريد"، ناقشنا خلاله كثير الإصابات في الفريق بالموسم الجاري وعودة الطبيب الكرواتي "الجدلي" نيكو ميهيتش لتولي مهمة الإشراف على الخدمات الطبية في النادي.

واليوم الثلاثاء، ها هي مفاجأة من العيار الثقيل تنكشف حول إصابة نجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث أكد الصحفي دانييل ريولو أن الجهاز الطبي لريال مدريد - الذي تم فصله من عمله في بداية العام الجاري - "كان يفحص الركبة غير المصابة للاعب؛ الركبة اليمنى، في حين أن إصابته في اليسرى، ومن ثم كان يظن أنه جاهز ويشارك في المباريات!".

الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل خرج مبابي نفسه بتصريحات، تحمل تشكيكًا واضحًا في الجهاز الطبي للميرينجي، قائلًا: "كنت محظوظًا في الوصول للتشخيص الصحيح لإصابتي عندما عدت إلى باريس"!

تلك الحلقة التي تفتح من جديد باب التساؤلات حول عمل الجهاز الطبي في ريال مدريد، ليس في الموسم الجاري فحسب، بل منذ سنوات وأفة الملكي في أطبائه..