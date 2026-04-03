Getty Images Sport
ترجمه
ريال مدريد يُبلغ ليفربول بخطته لانتقال إيبراهيما كوناتي قبل انتهاء عقده
ريال مدريد يوضح موقفه بشأن كوناتي
أبلغ فابريزيو رومانو موقع "Caught Offside" أن ريال مدريد قد أطلع ليفربول رسمياً على موقفه بشأن صفقة انتقال كوناتي.
ورغم أن العملاق الإسباني ارتبط اسمه بقوة بالمدافع الفرنسي، إلا أنه أبلغ النادي الإنجليزي قبل بضعة أشهر أنه لن يسعى بنشاط لإبرام الصفقة في تلك المرحلة. ومع ذلك، لا تزال الأوضاع متغيرة، حيث يواصل "البلانكوس" البحث في سوق الانتقالات عن تعزيزات دفاعية، لا سيما مع توقع رحيل ديفيد ألابا في نهاية الموسم.
على الرغم من عدم وجود مفاوضات رسمية مؤخرًا، إلا أن "البلانكوس" يراقبون الوضع عن كثب، مدركين أن اللاعب الفرنسي قد يمثل إضافة مهمة لخط دفاعهم. وقد منح عدم وجود عرض ملموس من إسبانيا بعض الوقت لليفربول، على الرغم من أن خطر حدوث انقضاض متأخر لا يزال قائمًا إذا لم يتم التوصل إلى تقدم في مفاوضات العقد قريبًا.
- Getty Images
جمود في مفاوضات العقد في أنفيلد
واجهت المفاوضات بين ليفربول وكوناتي عقبة، حيث يجد الطرفان صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط المالية. ويُقال إن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يصر على الحصول على زيادة كبيرة في راتبه لتعكس مكانته كركيزة أساسية في خط الدفاع الذي يقوده أرني سلوت. وتشير التقارير إلى أن ممثليه يعتقدون أن راتبه الحالي، الذي يبلغ حوالي 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، يجب أن يرتفع ليقترب من أعلى اللاعبين أجراً في النادي. وبينما يُقال إن اللاعب منفتح على البقاء في ميرسيسايد، إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق أدى إلى تزايد التكهنات حول مستقبله.
سحر البرنابيو لا يزال قائماً
على الرغم من الموقف المتحفظ الذي يتخذه ريال مدريد حالياً، تظل فكرة الانتقال إلى البرنابيو خياراً مغرياً للاعب المنتخب الفرنسي، الذي قد ينضم إلى مواطنيه إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني في العاصمة الإسبانية. هذا التوافق الثقافي، مقترناً بمكانة بطل أوروبا التاريخي، يجعل من الصعب تجاهل أي اهتمام من جانب ريال مدريد.
كان ليفربول سباقاً في التعبير عن رغبته في الاحتفاظ بالمدافع، لكن اللاعب لم يلتزم بعد. وقد أجبرت هذه الحالة من عدم اليقين الريدز بالفعل على البحث عن بدائل محتملة على المدى الطويل، على الرغم من أنه قد أمّن بالفعل التعاقد مع الموهبة الفرنسية الشابة جيريمي جاكيه من رين في وقت سابق من هذا العام.
- Getty Images
الموعد النهائي الحاسم في أبريل يقترب
يُعد توقيت هذه المفاوضات بالغ الأهمية بالنظر إلى جدول المباريات الدولية المرتقب. ويحرص كوناتي على حسم مستقبله مع النادي قبل انطلاق كأس العالم، حيث إن المشاركة في بطولة كبرى دون عقد مضمون تنطوي على مخاطر كبيرة. فأي إصابة يتعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني قد تعرض للخطر فرصه في الانتقال إلى نادٍ كبير أو الحصول على تمديد مربح لعقده في أنفيلد.