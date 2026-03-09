Getty Images Sport
ريال مدريد يؤكد إصابة لاعب قبل مباراة مانشستر سيتي، حيث ينضم ألفارو كاريراس إلى كيليان مبابي وجود بيلينغهام ورودريغو على مقاعد البدلاء
تفاقم الأزمة الدفاعية لأربيلوا
تأثرت استعدادات حامل اللقب لمباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي بانتكاسة دفاعية أخرى. أكد النادي يوم الاثنين أن كاريراس هو أحدث إضافة إلى غرفة العلاج المزدحمة في فالديبيباس.
تم تشخيص إصابة الظهير الشاب في عضلة الساق اليمنى نتيجة لضربة قوية تعرض لها خلال الهزيمة الأخيرة أمام خيتافي. على الرغم من الآمال في أن يتعافى ليشارك في تدريبات يوم الاثنين، من المتوقع أن يغيب المدافع لمدة أسبوع آخر، مما سيجعل فيرلاند ميندي يشارك مرة أخرى في مباراة مانشستر سيتي.
الكشف عن حالة المهاجمين النجوم
بينما لا يزال التركيز منصبًا على المواجهة الأوروبية المقبلة، لا تزال لياقة نجوم ريال مدريد الرئيسيين تتصدر عناوين الأخبار. يخضع كل من مبابي وبيلينغهام لعمليات تعافي، ورغم سعيهما للعودة، إلا أنهما لن يكونا جاهزين بما يكفي لقيادة الهجوم يوم الأربعاء.
شوهد المهاجم الفرنسي، الذي عاد مؤخرًا من باريس، وهو يؤدي تمارين رياضية وتمارين فردية على العشب، لكنه لم يلمس الكرة. يتخذ النادي نهجًا حذرًا لضمان جاهزيته الكاملة للمباراة الإياب في ملعب الاتحاد، بينما يقوم رودريغو بالأعمال التحضيرية لعملية جراحية مقررة.
تعزيز الدفاع وعودة لاعبي الوسط
في خبر إيجابي نادر للعملاق الإسباني، تمت الموافقة على مشاركة أنطونيو روديجر في المباراة، وقد أكمل الحصة التدريبية بالكامل دون أي مضاعفات. ومن المتوقع أن يستأنف اللاعب الدولي الألماني مواجهته الشخصية مع إرلينغ هالاند، وهي معركة تكتيكية أثبتت أهميتها في المواجهات السابقة.
كما تلقت تشكيلة أربيلوا دفعة مع عودة دين هويجن، فرانكو ماستانتونو وإدواردو كامافينجا. في حين غاب هويجن وماستانتونو عن رحلة فيغو بسبب الإيقاف، تعافى كامافينجا تمامًا من ألم شديد في الأسنان بسبب تسوس ليتم تضمينه في خطط المباراة.
تستمر الاستعدادات المكثفة في فالديبيباس
يُقال إن الأجواء في ريال مدريد سيتي تتسم ببعض التوتر، حيث يسعى الفريق إلى التغلب على أزمة الإصابات التي يعاني منها. وقد ركزت التدريبات على تمارين التنشيط والروندو والتمارين التكتيكية عالية الضغط لمواجهة أسلوب سيتي الذي يعتمد على الاستحواذ على الكرة.
على الرغم من غياب ديفيد ألابا وداني سيبايوس وإيدر ميليتاو، الذين يواصلون جميعًا عمليات التعافي إلى جانب نجوم الخط الأمامي، فإن الرسالة الصادرة عن المعسكر هي رسالة مرونة. أكمل الفريق سلسلة من التدريبات التكتيكية ومباراة صغيرة لتعزيز قدراته التنافسية قبل مباراة الإياب الحاسمة على أرضه.
