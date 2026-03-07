ريال مدريد يواجه مخاوف جديدة بشأن إصابة ألفارو كاريراس قبل مواجهة مانشستر سيتي بعد استبعاد جود بيلينغهام وكيليان مبابي

أعطى إدواردو كامافينجا دفعة نادرة لأربيلوا بعد عودته إلى التدريبات الكاملة عقب إصابته بعدوى مستمرة في الأسنان. على الرغم من بعض الانزعاج، من المتوقع أن يكون الفرنسي متاحًا للاختيار، وهو تطور مرحب به بعد فترة مضطربة حيث تم استبعاده من مباراة خيتافي وترك في المدرجات خلال فوز مدريد 2-1 على سيلتا فيغو يوم الجمعة. على الرغم من سفره إلى فيغو، يعتقد الكثيرون أن تعليق أربيلوا اللاذع: "أنا سعيد جدًا للأشخاص الذين أرادوا الحضور"، كان موجهًا بشكل مباشر إلى الوضع الأخير للاعب الوسط.