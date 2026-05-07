ريال مدريد ينفجر .. مشاجرة بين فالفيردي وتشواميني تنتهي في المستشفى!

أفادت صحيفة "ماركا"، بأن خلافًا حادًا نشب بين لاعبي ريال مدريد فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني خلال حصة تدريبية حديثة، حيث تبادل الطرفان كلمات غاضبة ودفعًا بالأيدي، قبل أن يمتد التوتر إلى غرفة تغيير الملابس، وكاد أن يتطور إلى تبادل اللكمات.

وفي تقرير لاحق، أوضحت الصحيفة أن فالفيردي احتاج إلى علاج في المستشفى بعد إصابته بجرح، فيما وصفت مصادر مقربة من النادي الحادث بأنه "خطير للغاية".

وعلى إثر ذلك، بادر المدير العام للنادي خوسيه أنخيل سانشيز إلى عقد اجتماع طارئ بهدف تهدئة الأجواء المتوترة داخل الفريق.

كما كشفت "ماركا" تسلسل الأحداث، مشيرة إلى أن فالفيردي رفض مصافحة تشواميني قبل بداية التدريب، لتستمر المواجهة بينهما حتى نهاية الحصة، حيث اندلع الشجار وفشل زملاء الفريق في التدخل لمنع إصابة اللاعب الأوروجواياني.