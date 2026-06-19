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Grafica nuova CM Nico Paz Como 16.9Calciomercato/Getty Images

ريال مدريد يقرر إعادة نيكو باز .. وبيعه من جديد!

انتقالات
كومو
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
نيكو باز

اللاعب يرحب بالبقاء في كومو من طرفه

يُعد نيكو باز أحد أكثر الأسماء التي تُثار حولها الأحاديث في سوق الانتقالات. ويوجد نجم فريق كومو حالياً في الولايات المتحدة للمشاركة في أول كأس عالم له مع منتخب الأرجنتين، لكن الشائعات والتكهنات حول مستقبله لا تزال تدور حوله، حيث يتأرجح خياره بين البقاء على ضفاف البحيرة والعودة إلى ريال مدريد، الذي يمتلك بند إعادة الشراء.

لكن وفقًا لما أوردته صحيفة «كورييري ديلو سبورت»، فإن صراعًا حقيقيًّا يدور حاليًّا بين وكلاء اللاعب وريال مدريد. ففي ريال مدريد، يبدو أن نيكو باز سيجد طريقه مسدودًا أمام جود بيلينجهام والوافد الجديد برناردو سيلفا، وقد أبلغ الإسبان ومدرب الفريق جوزيه مورينيو برغبته في البقاء مع كومو.

لكن لكي يسمح له بالرحيل، حدد ريال مدريد سعرًا مرتفعًا، ولديه بالفعل خطة في ذهنه للتحرك حتى لا يفقد السيطرة على اللاعب.

  • كم تبلغ تكلفة نيكو باز؟

    كان ريال مدريد واضحًا: يريد 60 مليون يورو لترخيص رحيله. ويبدو أن خطة «البلانكوس» واضحة: يريدون ممارسة حق إعادة الشراء المحدد بـ 10 ملايين (سيصبح 11 مليون في صيف عام 2027) ليقوموا بعد ذلك ببيعه بمبلغ يزيد عن ذلك بستة أضعاف.

    سيكون هذا بلا شك صفقة مربحة من الناحية الاقتصادية، لكن يجب أن تصل الأموال من مدريد إلى كومو بحلول 30 يونيو. ومع ذلك، فإن بند إعادة الشراء ليس هو البند الوحيد الذي أدرجه الناديان في عام 2024، عندما وصل اللاعب الأرجنتيني إلى إيطاليا: ففي حالة بيعه من قبل نادي كومو، سيحصل ريال مدريد على 50% من المبلغ المحصل،كما أن النادي الملكي لديه أيضًا خيار معادلة العروض المقدمة من أي نادٍ آخر.

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  • نيكو باز يريد كومو

    يُعتبر احتمال بقاء نيكو باز في كومو، في الوقت الحالي، أمراً معقداً. ويبدو أن ريال مدريد يعتزم ممارسة حق إعادة الشراء ثم بيع اللاعب المولود عام 2004 إلى أعلى مزايد، انطلاقاً من سعر مزاد يبدأ بـ 60 مليون.

    ويرغب لاعب الوسط في البقاء على ضفاف البحيرة الإيطالية، وفي هذا الصدد، سيكون دور وكلائه حاسماً في محاولة تحديد المسار الأفضل الذي يجب اتباعه.

    ومع ذلك، فإن هذا الانفصال عن «البلانكوس» قد يعقّد خططه وخطط سيسك فابريجاس على حد سواء، الذي كان قد أعرب بوضوح شديد في نهاية الموسم عن رأيه بشأن مستقبل اللاعب الأرجنتيني.

  • كلمات فابريجاس

    قبل أقل من شهر، في ختام الدوري، كان مدرب كومو سيسك فابريجاس قد صرح قائلاً: «كان نيكو جزءاً مهماً جداً من هذا الموسم، وأعتقد أنه كلما قللتُ من الحديث عن هذا الأمر، كان ذلك أفضل. على أي حال، بدأنا في مناقشة الأمر. لا داعي لأن أقول أي شيء عنه كلاعب وكشخص. لقد كان واضحاً مدى اهتمامه بالأمر. حتى في مباراة كريمونسي، على الرغم من أنه لم يلعب، كان يشعر بالمباراة أكثر من أي شخص آخر. وهذا الأمر بحد ذاته يتحدث عن نفسه. نحن نتفاوض مع ريال مدريد وسنرى ما سيحدث".

  • إزعاج من مدريد

    ومع ذلك، وفقًا لما يتردد من الأرجنتين، يبدو أن ريال مدريد لم يرضَ عن قرار تسريب خبر قرار نيكو باز بالبقاء في كومو دون استشارة «البلانكوس» أولاً. ويبدو أن هذا الاستياء هو ما دفع النادي إلى التفكير في ممارسة حق إعادة الشراء على الفور لبيعه بعد ذلك مقابل 60 مليون على الأقل.

  • إلى أين يمكن أن يذهب نيكو باز؟

    إذا ما قرر ريال مدريد بالفعل ممارسة حق إعادة الشراء، فيجب الانتباه إلى خيار الدوري الإنجليزي الممتاز بالنسبة لنيكو باز. فسعر الـ60 مليون غير في متناول أندية الدوري الإيطالي، وقد يكون الدوري الإنجليزي هو الوحيد القادر على تقديم المبلغ الذي يطلبه فلورنتينو بيريز، في قصة مثيرة ستظل محط الأنظار حتى 30 يونيو على الأقل.