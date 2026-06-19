ريال مدريد يقرر إعادة نيكو باز .. وبيعه من جديد!

يُعد نيكو باز أحد أكثر الأسماء التي تُثار حولها الأحاديث في سوق الانتقالات. ويوجد نجم فريق كومو حالياً في الولايات المتحدة للمشاركة في أول كأس عالم له مع منتخب الأرجنتين، لكن الشائعات والتكهنات حول مستقبله لا تزال تدور حوله، حيث يتأرجح خياره بين البقاء على ضفاف البحيرة والعودة إلى ريال مدريد، الذي يمتلك بند إعادة الشراء.

لكن وفقًا لما أوردته صحيفة «كورييري ديلو سبورت»، فإن صراعًا حقيقيًّا يدور حاليًّا بين وكلاء اللاعب وريال مدريد. ففي ريال مدريد، يبدو أن نيكو باز سيجد طريقه مسدودًا أمام جود بيلينجهام والوافد الجديد برناردو سيلفا، وقد أبلغ الإسبان ومدرب الفريق جوزيه مورينيو برغبته في البقاء مع كومو.

لكن لكي يسمح له بالرحيل، حدد ريال مدريد سعرًا مرتفعًا، ولديه بالفعل خطة في ذهنه للتحرك حتى لا يفقد السيطرة على اللاعب.