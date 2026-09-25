ريال مدريد يعلن إصابة كوناتي .. والغموض والقلق يتصدران المشهد

أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا أكد فيه أن كوناتي: "تم تشخيص إصابته برباط جانبي في ساقه اليمنى من قِبل الطاقم الطبي للنادي."

وجاء هذا الخبر بمثابة صدمة للمدافع الذي انضم إلى النادي قادمًا من ليفربول في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

ووفقًا لموقع Get French Football News، "لم تُقدَّم أي معلومات حتى الآن بشأن مدة غيابه."

وكان كوناتي قد استهل مسيرته في إسبانيا بشكل رائع، إذ شارك أساسيًا في جميع المباريات السبع بمختلف البطولات. ولعب 540 دقيقة في الليجا وأكمل 90 دقيقة في دوري أبطال أوروبا. وكان مستواه قد أهّله في البداية لتلقي استدعاء من زين الدين زيدان لخوض مباريات فرنسا المقبلة في دوري الأمم.