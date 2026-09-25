ريال مدريد يعلن إصابة كوناتي .. والغموض والقلق يتصدران المشهد

وعقب الإصابة، أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم صباح الخميس أنه تم استدعاء مدافع مانشستر يونايتد ليني يورو بدلاً من كوناتي.
وكان كوناتي يأمل في استغلال غياب مدافع آرسنال ويليام صليبا لاستعادة مكانه الأساسي تحت قيادة زين الدين زيدان. وكان قد تراجع في ترتيب الأفضلية سابقاً خلال كأس العالم، حيث كان يُفضَّل ماكسنس لاكروا في كثير من الأحيان كبديل.
وسيعود المدافع الباريسي الآن إلى مدريد، حيث سيتابع الطاقم الطبي للنادي برنامج علاجه خلال الفترة المقبلة. وفي وقت سابق اليوم، أشارت التقارير الأولية من معسكر المنتخب الوطني إلى أنها مجرد التواء طفيف في الركبة، لكن آخر المستجدات تؤكد وجود مشكلة أكثر خطورة في الأربطة.