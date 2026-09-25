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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
معتز الجمال
ترجمه

ريال مدريد يعلن إصابة كوناتي .. والغموض والقلق يتصدران المشهد

إبراهيما كوناتي
ريال مدريد
فرنسا
الدوري الإسباني

اللاعب انسحب من معسكر فرنسا

مني ريال مدريد بضربة قوية بعد تأكيد إصابة المدافع إبراهيما كوناتي في الرباط الجانبي لساقه اليمنى.

واضطر قلب الدفاع لمغادرة معسكر المنتخب الفرنسي في وقت سابق من اليوم، ما أثار مخاوف جدية لدى ناديه قبل جدول مباريات صعب. وما زالت المدة الدقيقة لفترة تعافيه غير مؤكدة في هذه المرحلة.

  • انتكاسة بسبب الإصابة للاعب المنضم حديثًا

    أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا أكد فيه أن كوناتي: "تم تشخيص إصابته برباط جانبي في ساقه اليمنى من قِبل الطاقم الطبي للنادي."

    وجاء هذا الخبر بمثابة صدمة للمدافع الذي انضم إلى النادي قادمًا من ليفربول في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

    ووفقًا لموقع Get French Football News، "لم تُقدَّم أي معلومات حتى الآن بشأن مدة غيابه."

    وكان كوناتي قد استهل مسيرته في إسبانيا بشكل رائع، إذ شارك أساسيًا في جميع المباريات السبع بمختلف البطولات. ولعب 540 دقيقة في الليجا وأكمل 90 دقيقة في دوري أبطال أوروبا. وكان مستواه قد أهّله في البداية لتلقي استدعاء من زين الدين زيدان لخوض مباريات فرنسا المقبلة في دوري الأمم.

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    فرنسا تستدعي بديلاً

    وعقب الإصابة، أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم صباح الخميس أنه تم استدعاء مدافع مانشستر يونايتد ليني يورو بدلاً من كوناتي.

    وكان كوناتي يأمل في استغلال غياب مدافع آرسنال ويليام صليبا لاستعادة مكانه الأساسي تحت قيادة زين الدين زيدان. وكان قد تراجع في ترتيب الأفضلية سابقاً خلال كأس العالم، حيث كان يُفضَّل ماكسنس لاكروا في كثير من الأحيان كبديل.

    وسيعود المدافع الباريسي الآن إلى مدريد، حيث سيتابع الطاقم الطبي للنادي برنامج علاجه خلال الفترة المقبلة. وفي وقت سابق اليوم، أشارت التقارير الأولية من معسكر المنتخب الوطني إلى أنها مجرد التواء طفيف في الركبة، لكن آخر المستجدات تؤكد وجود مشكلة أكثر خطورة في الأربطة.

  • تقارير متضاربة حول التعافي

    وفي حين امتنع النادي عن تحديد موعد دقيق لعودته، قدّمت وسائل الإعلام الإسبانية وجهات نظر متباينة. فقد أوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن الإصابة ليست خطيرة بالقدر الذي كان يُخشى منه في البداية، ملمّحةً إلى أن كوناتي قد يغيب لمدة أسبوعين فقط رغم تاريخه مع مشاكل الركبة خلال فترته الناجحة مع ليفربول، حيث توّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة وثلاثة كؤوس محلية. وتزعم الصحيفة أنه قد يكون جاهزًا لمواجهة الدوري الإسباني أمام فياريال في العاشر من أكتوبر.

    غير أن موندو ديبورتيفو شككت في هذا الجدول الزمني المتفائل، مؤكدةً أن عودته إلى الملاعب قد تتأخر لضمان تعافيه بشكل كامل.

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    ماذا ينتظر ريال مدريد؟

    وبات كوناتي ثاني لاعب في ريال مدريد يتعرض للإصابة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لينضم إلى فيدريكو فالفيردي في غرفة العلاج.

    وسيواجه الجهاز الفني لريال مدريد مهمة صعبة عند استئناف المنافسات المحلية، إذ سيتعين عليه الاعتماد على عمق تشكيلته لتجاوز المباريات المقبلة في انتظار مزيد من الوضوح بشأن جاهزية اللاعبين الأساسيين كليهما.

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