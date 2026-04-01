بلغت المنافسة على المراكز في خط وسط ريال مدريد ذروتها، مما وضع سيبايوس في موقف حرج. ومع ترسخ مكانة أوريليان تشواميني وفيديريكو فالفيردي كلاعبين أساسيين بلا منازع، ووجود جود بيلينغهام كعنصر إبداعي محوري، يتم تقاسم الدقائق المتبقية بين قائمة متزايدة من المواهب المتميزة. وقد أدى ظهور النجم الشاب تياجو والحضور المستمر لأردا غولر وإدواردو كامافينغا إلى دفع سيبايوس إلى أسفل الترتيب.

ومن المتوقع أن تصبح الأوضاع أكثر ازدحامًا في الموسم المقبل مع احتمال عودة نيكو باز. هذا "الازدحام" في وسط الملعب يعني أن سيبايوس، الذي يقترب من السنتين الأخيرتين من عقده الذي ينتهي في عام 2027، يجب أن يقرر الآن ما إذا كان سيبقى ويكافح أم يبحث عن انطلاقة مهنية جديدة في مكان آخر. بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة هي الوقت الأكثر منطقية لتسهيل رحيله بشكل نهائي.