ريال مدريد يصدر بيانًا رسميًا للتضامن مع كولومبيا عقب الزلزال المدمر

تحركت الإدارة العليا لنادي ريال مدريد بسرعة لإصدار بيان رسمي من النادي للتعبير عن تعاطفها العميق والدعاء من أجل سلامة جميع المتضررين من المأساة التي وقعت في أمريكا الجنوبية.

وعبر بيان رسمي نُشر على القنوات الإعلامية للنادي، صرح بطل أوروبا 15 مرة قائلاً: "يود نادي ريال مدريد لكرة القدم ورئيسه ومجلس إدارته التعبير عن تعازيهم لأسر الضحايا ولشعب كولومبيا بأسره عقب الزلزال الذي ضرب هذا البلد العزيز خلال الساعات القليلة الماضية.

"ونود من نادي ريال مدريد أن نعرب عن تضامننا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، الذين نرسل إليهم كل حبنا."