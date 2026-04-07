ريال مدريد يستهدف ثنائي شتوتغارت في الوقت الذي يخطط فيه عملاق الدوري الإسباني لإجراء تعديل جذري في خط الوسط لملء الفراغ الذي خلفه توني كروس

بعد مرور عامين على رحيل الأسطورة كروس، لا يزال ريال مدريد يبحث عن حل نهائي لمشكلة الافتقار إلى صانع ألعاب مبدع في العمق. ورغم أن القوة البدنية للنادي في خط الوسط لا تزال من الطراز العالمي، إلا أن التنسيق الفني الذي كان يقدمه الألماني كان من الصعب تعويضه.

ونتيجة لذلك، تشير التقارير الواردة من العاصمة الإسبانية إلى أن الرئيس فلورنتينو بيريز مستعد للتعاقد مع لاعبين مختلفين هذا الصيف لتحقيق التوازن في تشكيلة الفريق.

لا يزال التركيز الأساسي منصبًا على التعاقد مع أحد نجوم "جالاكتيكوس"، حيث يُعتبر إنزو فرنانديز ورودري المرشحين الرئيسيين. وبحسب ما ورد، تعرض فرنانديز لإجراءات تأديبية داخلية في تشيلسي بعد أن أعرب عن رغبته في الانضمام إلى "البلانكوس"، في حين يُنظر إلى رودري على أنه هدف أكثر قابلية للتحقيق نظرًا لوضعه التعاقدي. ومع ذلك، يبحث النادي أيضًا عن خيارات أكثر فعالية من حيث التكلفة لتوفير عمق في التشكيلة ومهارات فنية محددة.



