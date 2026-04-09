ريال مدريد يخطط لصفقة انتقال مايكل أوليسي بقيمة 160 مليون يورو بعد الأداء الرائع الذي قدمه جناح بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا على ملعب البرنابيو

وفقًا للصحفي الكروي الألماني كريستيان فالك، أصبح أوليسي أولوية قصوى لريال مدريد بعد الأداء الفردي المذهل الذي قدمه في ملعب سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء. كان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا نجم المباراة بلا منازع، حيث قدم التمريرة الحاسمة لهدف هاري كين وواصل الضغط على خط دفاع ريال مدريد طوال المباراة.

وقد تفوق الفرنسي فعليًا على نجمي ريال مدريد، كيليان مبابي وفينيكوس جونيور، على أرضهم. ويقال إن هذا الأداء الرائع أقنع فلورنتينو بيريز بالموافقة على السعي الحثيث وراء الجناح، حيث تعتبره إدارة النادي القطعة الأخيرة في أحجية هجومهم.







