قد يتشابك مستقبل كريستيانو رونالدو جونيور مع مستقبل ريال مدريد. فقد تدرب الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو يوم الثلاثاء مع أكاديمية النادي الملكي، وهي جلسة تدريب تشير إلى احتمال انضمامه للفريق في الأسابيع المقبلة، وفقاً لما أوردته صحيفة «ذا أثليتيك» وأكدته صحيفة «ماركا».
ريال مدريد يختبر ابن كريستيانو رونالدو: التفاصيل
CR جونيور: الملف الشخصي
في سن الخامسة عشرة فقط، تدرب المهاجم الشاب مع فريق كاديتيه أ التابع لناديريال مدريد، ويُقال إنه خضع لاختبار في مركز الجناح الهجومي. وتتمثل الفكرة في مواصلة تدريبه لعدة أيام أخرى في فالديبيباس.
حاليًا، ينتمي رونالدو جونيور إلى أكاديمية النصر، حيث يلعب منذ انضمام والده إلى النادي في ديسمبر 2022. وفي حال تمت الصفقة، فسيتبع مرة أخرى خطى والده: فقد ارتدى هذا الموهبة الشابة بالفعل قمصان فرق الشباب في مانشستر يونايتد ويوفنتوس.
على الصعيد الدولي، على الرغم من أنه ولد في الولايات المتحدة، اختار رونالدو جونيور تمثيل البرتغال. تم استدعاؤه لأول مرة في مايو من العام الماضي، وظهر لأول مرة مع منتخب تحت 15 عامًا ضد اليابان، وواصل مسيرته في منتخبات الشباب البرتغالية.
هل سيعود كريستيانو رونالدو إلى مدريد؟
إن احتمال انضمام كريستيانو جونيور إلى أكاديمية ريال مدريد يفتح آفاقاً مثيرة للاهتمام بالنسبة لوالده أيضاً. يرتبط المهاجم بالنادي السعودي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، ويواصل، في سن الـ41، السعي وراء هدف تاريخي: بلوغ 1000 هدف في مسيرته (يبلغ رصيده حالياً 964 هدفاً).
ومع ذلك، فإن انتقال ابنه المحتمل إلى العاصمة الإسبانية قد يساعد، على المدى القصير، في عودة الأسرة بأكملها. ومع ذلك، لا يزال خيار إقامة كريستيانو جونيور في مقر "سيوداد ديبورتيفا" التابع لريال مدريد قائماً.
سيبلغ 16 عامًا في يونيو المقبل، ومن الموسم التالي، سيدخل رسميًا في فئة الناشئين.