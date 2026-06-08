لم تكترث إدارة بايرن ميونخ لتلك التصريحات القوية الصادرة من مدريد. "إذا أراد فلورنتينو بيريز أن يرسل لنا عرضًا لضم مايكل أوليسي، فيمكنه أن يوفر على نفسه العناء"، قال رئيس النادي هربرت هاينر يوم الأحد خلال زيارة لنادي المشجعين، متحدثًا بروح مرحة في اتجاه الرئيس القديم والجديد لريال مدريد. حتى لو وصل العرض إلى 150 مليون يورو، فلن يتزحزح البطل القياسي عن موقفه، وفقًا لهاينر، الذي أكد أن أوليسي "غير قابل للبيع".
هل تستمر ضحكات هونيس بعد انتخاب بيريز؟.. حتى الـ 200 مليون يورو لن تكون كافية لضم أوليسي لريال مدريد!
ريال مدريد يخطط لصفقة انتقالات ضخمة هذا الصيف: 150 مليون يورو مقابل أوليسي؟
وإذا أوفى بيريز بوعوده الانتخابية، فسوف ينطلق نادي ريال مدريد في جولة تسوق ضخمة اعتبارًا من يوم الثلاثاء - ولن يتردد في التعاقد مع أكبر الأسماء. وقال بيريز، بعد فوزه الساحق على إنريكي ريكيلمي في انتخابات رئاسة النادي: «في "أفضل ملعب في العالم" يجب أن يلعب "أفضل اللاعبين في العالم"».
وقد نفذ بيريز وعده الأول على الفور، حيث تقرر عودة جوزيه مورينيو بعد 13 عاماً. وقال بيريز (79 عاماً)، الذي تم انتخابه حتى عام 2030، والذي شغل هذا المنصب لأول مرة من عام 2000 إلى عام 2006، إن البرتغالي، الذي يقال إن ريال مدريد سيضطر لدفع 15 مليون يورو لنادي بنفيكا لشبونة من أجله، هو "أحد أفضل المدربين في العالم، ومدريديستا".
في ولايته الأولى، شكل بيريز فريق "الجالاكتيكوس" في ريال مدريد وجلب لاعبين مثل لويس فيجو وزين الدين زيدان ورونالدو وديفيد بيكهام. وفي الفترة التي سبقت إعادة انتخابه، استخدم مرة أخرى مصطلح "الجالاكتيكوس" وأعلن عن استثمار 150 مليون يورو في التعاقد مع نجم من الطراز الأول. وكان من الواضح أن المقصود هو أوليسي، كما أكد ذلك كل من صحيفة "التلجراف" و"آس" من بين آخرين.
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أولي هونيس يسخر من اهتمام ريال مدريد بمايكل أوليسي
هل كل هذا مجرد كلام فارغ؟ فحتى منافسه ريكيلمي كان قد أطلق في حملته الانتخابية أسماءً لامعةً دون تمييز، من إرلينج هالاند إلى يورجن كلوب. الأمر المؤكد هو أنه بعد عامين خاليين من الألقاب، يتعين على ريال مدريد أن يقدم أداءً قوياً لينزع العرش من غريمه الأبدي برشلونة بقيادة المدرب هانسي فليك.
على أي حال، بيريز يفكر بشكل كبير. "سنعمل بجد حتى نفوز في النهاية بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة عشرة"، قال في خطابه، مضيفًا أن العمل على تشكيل الفريق سيبدأ على الفور. لم يذكر أسماءً - ولا حتى اسم أوليسي.
لكنه ليس مضطراً إلى ذلك، كما يرى أولي هونيس. "يمكنه أن يراقب أوليسي بخمسة أعين، لكنه لن يحصل عليه"، كان الرئيس الفخري لبايرن قد سخر في مايو الماضي على قناة سكاي من مورينيو، الذي كان حاضراً في نهائي كأس ألمانيا في برلين بين بايرن وشتوتجارت.
لن يتخلى بايرن عن الجناح حتى مقابل 200 مليون يورو. يبدو أن الكثير من العمل ينتظر فلورنتينو بيريز. لكن يبدو أن بيريز تمكن بالفعل من الوفاء بوعد انتخابي واحد على الأقل. يُقال إن إبراهيما كوناتي قد وقع عقدًا حتى عام 2030. ومع ذلك، فإن المدافع الداخلي لا يأتي مقابل 150 مليون يورو، بل مجانًا من نادي ليفربول. إنه انتقال جيد بلا شك، لكن هل هو أيضًا انتقال "جالاكتيكي"؟