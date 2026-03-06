Getty Images Sport
ريال مدريد يتلقى غرامة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد أن شوهد أحد المشجعين يؤدي التحية النازية خلال مباراة بنفيكا المثيرة للجدل في أعقاب الجدل العنصري حول فينيسيوس جونيور
عقوبات على الأندية الإسبانية الكبرى
فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عقوبة مالية وإغلاقًا مؤقتًا لملعب ريال مدريد بعد سلسلة من الحوادث المثيرة للجدل خلال مباراة الإياب في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا. اتخذت هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط (CEDB) التابعة للاتحاد الإجراءات اللازمة بعد أن تم تصوير أحد المشجعين وهو يؤدي التحية النازية في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو في 25 فبراير 2026.
حقق بطل أوروبا الحالي فوزًا بنتيجة 2-1 في تلك الليلة، لكن النتيجة طغت عليها سلوكيات أقلية من المشجعين. وتشمل العقوبة غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو وإغلاق 500 مقعد في المدرج الجنوبي السفلي، على الرغم من أن الإغلاق مؤجل لمدة عام تحت المراقبة.
النادي يتخذ موقفاً حازماً ضد التطرف
في بيانرسمي يؤكد العقوبات، أشارت لجنة الانضباط والسلوك الرياضي إلى ما يلي: "تغريم نادي ريال مدريد لكرة القدم مبلغ 15,000 يورو وإغلاق جزئي لملعب نادي ريال مدريد لكرة القدم (أي 500 مقعد متجاور في المدرج الجنوبي السفلي) خلال المباراة التالية (1) في مسابقة الأندية الأوروبية التي سيخوضها نادي ريال مدريد لكرة القدم بصفته النادي المضيف، وذلك بسبب السلوك العنصري و/أو التمييزي لمشجعيه. يُعلق إغلاق الملعب المذكور خلال فترة اختبار مدتها سنة واحدة (1) تبدأ من تاريخ هذا القرار."
رد ريال مدريد بسرعة على الفيديو، مؤكدًا أن الشخص تم طرده ويواجه حظرًا مدى الحياة. وصرح النادي: "يعلن ريال مدريد أنه طلب بشكل عاجل من لجنة الانضباط بالنادي بدء إجراءات الطرد الفوري للعضو الذي تم تصويره بواسطة كاميرات التلفزيون وهو يؤدي التحية النازية في المنطقة التي تقع فيها منصة التشجيع، قبل لحظات من بدء المباراة بين ريال مدريد وبنفيكا. تم التعرف على هذا العضو من قبل موظفي الأمن في النادي بعد لحظات من ظهوره على الهواء، وتم طرده على الفور من ملعب سانتياغو برنابيو. يدين ريال مدريد هذا النوع من الإيماءات والتعبيرات التي تحرض على العنف والكراهية في الرياضة والمجتمع".
التوترات تبلغ ذروتها في مباراة مزدوجة ساخنة
أضاف هذا الحادث المزيد من التوتر إلى مباراة كانت بالفعل مليئة بالاتهامات بالعنصرية. في مباراة الذهاب في لشبونة، ادعى فينيسيوس جونيور أنه تعرض لإهانة من قبل جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا. على الرغم من أن بريستياني نفى هذه الاتهامات، إلا أنه تم إيقافه مؤقتًا وغاب عن مباراة الإياب في مدريد.
أصبح فينيسيوس بشكل متزايد وجه حركة مناهضة التمييز في كرة القدم، حيث قال رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس عنه مؤخرًا: "إنه في مركز الاهتمام لأنه قائد هذه المعركة ضد العنصرية. لا يوجد عذر لعدم الدفاع عن فينيسيوس ضد هذه الإهانات".
اللحظات الحاسمة لريال مدريد
يجب على مدريد الآن ضمان عدم وقوع أي حوادث أخرى خلال مراحل خروج المغلوب 2025-26 لتجنب إغلاق الملاعب. سيواجه فريق ألفارو أربيلو مانشستر سيتي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في 11 مارس ومباراة الإياب في 17 مارس. ولكن قبل ذلك، سيواجه لوس بلانكوس أولاً سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، حيث يتأخر الآن بأربع نقاط عن المتصدر برشلونة بعد هزيمتين متتاليتين.
