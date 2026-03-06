ريال مدريد يتلقى غرامة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد أن شوهد أحد المشجعين يؤدي التحية النازية خلال مباراة بنفيكا المثيرة للجدل في أعقاب الجدل العنصري حول فينيسيوس جونيور

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عقوبة مالية وإغلاقًا مؤقتًا لملعب ريال مدريد بعد سلسلة من الحوادث المثيرة للجدل خلال مباراة الإياب في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا. اتخذت هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط (CEDB) التابعة للاتحاد الإجراءات اللازمة بعد أن تم تصوير أحد المشجعين وهو يؤدي التحية النازية في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو في 25 فبراير 2026.

حقق بطل أوروبا الحالي فوزًا بنتيجة 2-1 في تلك الليلة، لكن النتيجة طغت عليها سلوكيات أقلية من المشجعين. وتشمل العقوبة غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو وإغلاق 500 مقعد في المدرج الجنوبي السفلي، على الرغم من أن الإغلاق مؤجل لمدة عام تحت المراقبة.