ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة بإصابة كيليان مبابي، حيث تستمر مشاكل الركبة قبل مواجهة ريال سوسيداد
مبابي غائب عن تدريبات فالديبيباس
كان مبابي غائبًا بشكل ملحوظ عن مجموعة الفريق الأول، حيث أمضى يومين متتاليين بعيدًا عن زملائه، محصورًا في صالة الألعاب الرياضية بدلاً من المشاركة في التدريبات التكتيكية على العشب. وقد أثارت هذه الأخبار صدمة بين جماهير النادي، خاصة بالنظر إلى أهمية المباريات القادمة.
وفقًا لصحيفة Sport، يعاني المهاجم من ألم مستمر في ركبته اليسرى. في حين أن النادي لم يصدر بعد تقريرًا طبيًا رسميًا يوضح تفاصيل الإصابة أو التمزق، فإن عدم قدرته على التدريب قبل 48 ساعة فقط من المباراة يشير إلى أن الوضع يتم التعامل معه بقلق بالغ. بالنسبة للاعب يعتمد أداؤه بشكل كبير على الحركة السريعة والوتيرة العالية، فإن أي مشكلة في مفصل الركبة تقابل بطبيعة الحال بحذر شديد من قبل الطاقم الطبي. يواجه أربيلوا، الذي يسعى للحفاظ على الضغط في صدارة الترتيب، الآن صعوبة كبيرة في اختيار التشكيلة بينما يستعد لواحدة من أصعب المباريات على أرضه هذا الموسم.
مشاكل متكررة في الركبة تثير قلق ريال مدريد
ما يجعل هذه النكسة الأخيرة مقلقة بشكل خاص بالنسبة لإدارة ريال مدريد هو أنها تبدو وكأنها تكرار لمشكلة قديمة. فقد عانى مبابي من التواء في نفس الركبة اليسرى في ديسمبر الماضي، وعلى الرغم من أنه بدا أنه تعافى تمامًا، إلا أن أجراس الإنذار تدق مرة أخرى. غالبًا ما تشير الإصابات المتكررة إلى ضعف كامن أو عودة مبكرة إلى المنافسة، وسيبذل القسم الطبي للنادي قصارى جهده لتجنب توقف طويل الأمد.
طوال جلسة الصباح يوم الخميس، شوهد مبابي وهو يعمل مع أخصائيي علاج طبيعي متخصصين في محاولة لتقليل الالتهاب. ومع ذلك، فإن حقيقة أنه لم ينتقل بعد إلى التدريب الفردي بالكرة على أرض الملعب تشير إلى أنه بعيد عن الاستعداد للمباريات. كان النجم الفرنسي محور هجوم ريال مدريد هذا الموسم، وغيابه المحتمل سيترك فراغًا كبيرًا في الثلث الأخير من الملعب. مع دخول سباق اللقب مرحلة حاسمة، فإن خسارة هدافهم الرئيسي بسبب مشكلة مزمنة في الركبة هي آخر ما يحتاجه حامل اللقب.
أربيلوا يواجه أزمة إصابات متزايدة
توقيت إصابة مبابي لا يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة للمدرب أربيلوا. ريال مدريد يتأخر حالياً بنقطة واحدة فقط عن غريمه برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني، وأي تعثر أمام ريال سوسيداد المتألق قد يكون كارثياً على طموحاته في الفوز باللقب. الفريق الباسكي الزائر هو حالياً أحد أخطر الفرق في الدوري، وقد أثبت جدارته بفوزه على أتلتيك بلباو في كأس الملك مساء الأربعاء.
ومع ذلك، لا تنتهي قائمة المصابين بمبابي. أربيلوا يواجه بالفعل أزمة أبعدت العديد من اللاعبين الأساسيين. جود بيلينجهام ورودريجو وإيدر ميليتاو لا يزالون في مراحل مختلفة من برامج التعافي ولن يشاركوا في مباريات نهاية هذا الأسبوع. ومما زاد الطين بلة، غياب المدافع الشاب راؤول أسينسيو عن الحصة التدريبية الأخيرة، حيث أكد النادي أنه يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا. مع وجود العديد من النجوم في غرفة العلاج، يتم اختبار عمق التشكيلة إلى أقصى حد، مما يترك للمدرب خيارات قليلة جدًا لتدوير تشكيلته المتعبة.
الحذر مطلوب قبل مواجهة بنفيكا
في حين أن التركيز الحالي ينصب على مباراة الدوري يوم السبت، فإن اقتراب موعد مباريات دوري أبطال أوروبا يؤثر بلا شك على عملية اتخاذ القرار في النادي. من المقرر أن يواجه ريال مدريد بنفيكا يوم الثلاثاء في مباراة أوروبية حاسمة، ويحث الطاقم الطبي على توخي الحذر الشديد. إذا اضطر مبابي للعب رغم الألم ضد ريال سوسيداد، فإنه يخاطر بتفاقم إصابة الركبة وتفويت رحلة الفريق إلى لشبونة.
من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته بعد حصة التدريب يوم الجمعة، والتي ستكون بمثابة اختبار نهائي للياقته البدنية. إذا لم يتمكن من إكمال الحصة التدريبية مع المجموعة، فمن شبه المؤكد أنه سيتم استبعاده من التشكيلة التي ستواجه الفريق الباسكي. يدرك أربيلوا أن الدوري مهم للغاية، لكن دوري أبطال أوروبا جزء من هوية النادي، وأن أولوية النادي هي أن يكون مبابي لائقًا بدنيًا لمراحل خروج المغلوب. في الوقت الحالي، لا يسع مشجعي ريال مدريد سوى المشاهدة والانتظار، على أمل أن تكون مشاكل الركبة التي يعاني منها نجمهم مجرد انتكاسة مؤقتة وليست ضربة قاضية للموسم.
