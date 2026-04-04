ريال مدريد يتعثر في الدوري الإسباني: أربيلوا يتعرض للهزيمة على أرض مايوركا، وهدف موريقي في الدقيقة 91 يحسم المباراة

ظل مايوركا متقدماً طوال معظم المباراة بفضل هدف لاعب الوسط مانو مورلانس، المولود عام 1999، الذي افتتح التسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. قبل دقيقتين من نهاية المباراة، سجل إيدر ميليتاو هدف التعادل، بعد أن دخل الملعب قبل نصف ساعة من نهاية الشوط الثاني بدلاً من هويجن؛ ومع اندفاع ريال مدريد إلى الأمام بحثاً عن هدف الفوز، حسم المباراة في الدقيقة 91 المهاجم السابق للاتسيو فيدات موريكي. في الأيام المقبلة، قد يثير قرار أربيلوا بترك فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء استعداداً لمباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل ضد بايرن ميونيخ جدلاً في إسبانيا، فقد دخل البرازيلي في الشوط الثاني، وكان براهيم دياز إلى جانب مبابي منذ الدقيقة الأولى.