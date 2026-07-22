كان قد وصل إلى مدريد قبل عام محاطًا بتوقعات كبيرة وحماس نابع من اللمحات الرائعة التي أظهرها وهو يرتدي قميص ريفر بليت. ولم يضيع ريال مدريد الوقت، وقدم عرضًا بقيمة 45 مليون يورو ليتفوق على منافسيه من أبرز الأندية الأوروبية. استثمار ضخم، انتهى به الأمر إلى التأثير على الصعيد النفسي، لا سيما على الشاب الذي سحقته مسؤولية أكبر من أن يتحملها لاعب من مواليد عام 2007. فرانكو ماستانتونو هو اليوم موهبة تتوق إلى استعادة نفسها واستعادة الثقة اللازمة لإظهار إمكاناتها، وهي ثقة لا يمكن أن تأتي إلا من خلال لعب دور أكثر بروزًا على أرض الملعب.
"ريال مدريد يتخلى عن نجمه بشرط"!.. تنافس إيطالي للتعاقد مع فرانكو ماتانتونو
إنه بحاجة إلى اللعب
وقد أوضح جوزيه مورينيو، الذي تولى منصبه منذ أيام قليلة وعاد لتولي دفة قيادة «البلانكوس»، لماستانتونو أنه من الأفضل له البحث عن فريق مستعد لمنحه الثقة وإتاحة وقت لعب أكبر مما قد يحصل عليه في مدريد، حيث يواجه منافسة شديدة من عدد كبير من اللاعبين. في الموسم الماضي، لم يشارك اللاعب سوى في 15 مباراة كأساسي من أصل 35 مباراة إجمالاً، وسجل 3 أهداف وصنع هدفاً واحداً. ووافق لاعب الوسط المهاجم الأرجنتيني على هذا الحل، مدركاً أن ريال مدريد لا يزال يؤمن بقدراته بشدة، وأن النادي لا ينوي التخلي عن حقوقه في عقده. ولهذه الأسباب، تمامًا كما حدث الموسم الماضي مع إندريك (الذي انتقل في النصف الثاني من الموسم إلى ليون للعب وإقناع مدرب البرازيل أنشيلوتي باستدعائه إلى كأس العالم)، لن يستمع «الميرينجوس» إلا إلى طلبات الإعارة المجردة للاعبهم.
اهتمام من إيطاليا
ومن يرغب في التقدم بعرض لضم ماستانتونو في الموسم المقبل — حيث تُسجَّل أكبر التحركات في إسبانيا — سيتعين عليه قبول حقيقة أنه لن يكون بإمكانه الحصول على أي خيار لشراء اللاعب، حتى لو كان مشروطًا، لأن ريال مدريد لا يرغب في التخلي بهذه السرعة عن استثمار يبلغ 45 مليون يورو. وهذا الخيار قد يؤثر على حسابات بعض الأندية التي أجرت استطلاعات أولية بشأن لاعب الوسط الهجومي الأعسر الذي نشأ وتألق بقميص ريفر بليت، كما برز أيضًا في منتخبات الأرجنتين للشباب. ومن بين هذه الأندية بعض الأندية الإيطالية. ووفقًا لأحدث الشائعات، فإن فيورنتينا من بين الأندية التي يُحتمل أن تكون مهتمة به، كما أن ميلان هو نادٍ آخر يُربط اسمه باللاعب.
ما الذي يتردد عن فيورنتينا وميلان
من الناحية التكتيكية البحتة، فإن ملامح ماستانتونو تتناسب تمامًا مع احتياجات كل من فيورنتينا وميلان. وقد أوضح فابيو غروسو، المدرب الجديد للفريق الأرجواني، الذي يظل على اتصال مستمر مع المدير الرياضي فابيو باراتيكي، الحاجة إلى تعزيزات في مركز الجناح الهجومي،ويمكن للاعب المولود عام 2007، الذي يلعب على الجانب الأيمن بقدمه غير المفضلة، أن يكون حلاً لهذا المركز. أما «الروسونيري»، فهم يبحثون منذ أسابيع عن لاعب صانع ألعاب أعسر لينضم إلى تشكيلة «3-4-2-1» التي يعتمدها أموريم. إلى جانب كاريتساس لاعب جنك (الذي يثير اهتمام بوروسيا دورتموند أيضًا)، فإن اسم ماستانتونو يبدو منطقيًا من حيث خصائصه. ويبقى أن نرى ما إذا كان الناديان الإيطاليان مستعدين لقبول الشروط التي وضعها ريال مدريد، أي الاستفادة من اللاعب لموسم واحد فقط، مع بقائه تحت سيطرة الفريق الإسباني دون أي إمكانية للحصول حتى على حق الأولوية في شرائه في المستقبل.
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