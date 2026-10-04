ريال مدريد يتحرك .. ثلاثي يستهدف خطف يلديز من يوفنتوس

لم يتمكّن يوفنتوس في الواقع من الاستمتاع به حتى الآن هذا الموسم. كينان يلديز ما زال بعيدًا عن الملاعب بسبب كسر في العظم المشطي الخامس من قدمه اليسرى، وموعد عودته إلى النشاط يقترب لكنه لم يحن بعد. حتى الآن لم يشارك سوى في مباراة واحدة لعب فيها 69 دقيقة، ومنذ مباراة فروزينوني ويوفنتوس تلك لم يُشاهَد في الملعب مجددًا.

ورغم ذلك تبقى خصائص وإمكانات صانع الألعاب التركي معروفة للجميع، ليس في تورينو فحسب، بل أيضًا في مختلف أنحاء أوروبا حيث لم يتوقف الإعجاب والاهتمام به حتى خلال فترة التوقف الإجبارية هذه. ومن بين أكثر الأندية نشاطًا في السعي خلفه، بحسب ما ذكر موقع "فيكاخيس"، يبرز ريال مدريد الذي يتقدّم بفارق ضئيل على آرسنال وبايرن ميونخ.