ريال مدريد يتحرك .. بيريز يطلب الاجتماع مع مبابي

وقد جعل بيريز هذا الأمر أولوية قصوى. فهو يرغب في الاستماع مباشرةً من مبابي إلى خططه المستقبلية، والأهم من ذلك، نواياه بشأن الموسم المقبل.

تتصاعد التوترات في غرفة ملابس "البلانكوس" منذ بعض الوقت؛ ويبدو الفريق المليء بالنجوم الآن منقسماً وبدون قائد.

كان مسؤولو النادي يراقبون سلوك مبابي بقلق متزايد، مقتنعين بأن ابتعاده العلني عن المجموعة قد عطل التناغم داخل الفريق.

لا يستطيع العديد من زملائه في الفريق فهم موقف المهاجم وسلوكه، معتقدين أن هذه الضجة المستمرة كان من الممكن تجنبها. منذ أدائه الفردي بعد مباراة أوفييدو، لم يعد الجهاز الفني هو الوحيد الذي يشعر بالتأثر؛ بل يشعر بعض زملائه في الفريق بأنهم مستهدفون بشكل مباشر.