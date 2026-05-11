أحمد فرهود

بعد موسم ريال مدريد الكارثي.. وكيل تيبو كورتوا يكشف رسميًا عن حقيقة انتقاله إلى دوري روشن السعودي

عقد كورتوا مع ريال مدريد اقترب من النهاية..

عاش العملاق الإسباني ريال مدريد موسمًا كارثيًا، في 2025-2026؛ بينما كان الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أحد اللاعبين القلائل، الذين حافظوا على مستواهم في صفوف الفريق الأول.

ورغم ذلك.. قيل إن كورتوا قد يرحل عن صفوف ريال مدريد، وينتقل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

    حقيقة انتقال تيبو كورتوا إلى السعودية

    وفي هذا السياق.. كشف كريستوف هينروتاي، وكيل أعمال البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى العملاق الإسباني ريال مدريد، عن حقيقة انتقال اللاعب إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

    هينروتاي قال في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء اليوم الإثنين: "انتقال كورتوا للسعودية في الميركاتو الصيفي؟!.. لن نعلق على شائعات".

  • هل توجد اتصالات من الأندية السعودية أساسًا؟

    واستكمالًا لتصريحاته.. رد كريستوف هينروتاي، وكيل أعمال البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى العملاق الإسباني ريال مدريد، على سؤال بشأن حقيقة وجود اتصالات من الأندية السعودية أساسًا؛ بغض النظر عن موقف اللاعب، أو عدم رغبته في الانتقال.

    وأكد هينروتاي أنه لا يوجد أي اتصالات من الأندية السعودية؛ للحصول على خدمات كورتوا في الميركاتو الصيفي القادم، مثلما تردد في وسائل الإعلام.


    أرقام تيبو كورتوا مع نادي ريال مدريد

    الحارس البلجيكي تيبو كورتوا البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى العملاق الإسباني ريال مدريد صيف 2018، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

    صفقة كورتوا كلفت خزينة ريال مدريد، مبلغًا يقدر بـ35 مليون يورو؛ بينما يرتبط الحارس بعقدٍ مع الفريق الأول حاليًا، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانتقال إلى ريال مدريد.. لعب الحارس البلجيكي 330 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مستقبلًا خلالها 323 هدفًا، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه "127 مرة".

    وتوج تيبو كورتوا بـ13 بطولة مع الميرينجي، منذ 2018 وحتى الآن؛ على رأسها ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى ثنائية دوري أبطال أوروبا.

    مسيرة ريال مدريد في الموسم الحالي

    العملاق الإسباني ريال مدريد عانى في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، كما ذكرنا؛ حيث خسر جميع البطولات، وذلك على النحو التالي:

    * كأس العالم للأندية 2025: الوداع من نصف النهائي.

    * كأس السوبر الإسباني: الخسارة في المباراة النهائية.

    * كأس ملك إسبانيا: الوداع من دور ثمن النهائي.

    * دوري أبطال أوروبا: الوداع من ربع النهائي.

    كما خسر الميرينجي لقب الدوري الإسباني رسميًا؛ وذلك بعد الخسارة (0-2) ضد العملاق الكتالوني برشلونة، في الجولة 35 من عمر المسابقة.

    وكان ريال مدريد قد بدأ موسمه، مع المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو؛ حيث تمت "إقالته" من منصبه في يناير 2026، وتعيين مواطنه ألفارو أربيلوا بدلًا منه.